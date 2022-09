Zelenski vraagt versneld lidmaatschap van de NAVO aan: “Gaan niet onderhandelen met Poetin”

Oekraïne zal formeel zijn “versnelde toetreding tot de NAVO” aanvragen. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski vrijdag aangekondigd. “We nemen een beslissende maatregel door de kandidatuur van Oekraïne voor een versnelde toetreding tot de NAVO te tekenen”, zei hij in een video.

Eerder op de dag had de Russische president Vladimir Poetin documenten ondertekend om vier bezette Oekraïense gebieden in te lijven bij het Russische grondgebied. Zelenski zei dat Oekraïne het volledige grondgebied zal bevrijden, waaronder ook het in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim.

“We hebben onze verenigbaarheid met de normen van het bondgenootschap al bewezen. We zetten een beslissende stap door de Oekraïense aanvraag voor versnelde toetreding tot de NAVO te ondertekenen”, aldus Zelenski in de videoboodschap.

Farce

Ook zei hij dat Oekraïne niet zal onderhandelen met Rusland zolang Poetin er president is. “We zijn bereid tot een dialoog met Rusland, maar met een andere president van Rusland”, zei hij. Volgens Zelenski vaardigde de nationale veiligheidsraad sancties uit tegen Russische entiteiten en individuen. Verdere details gaf hij niet. De Russische poging om Oekraïens grondgebied te annexeren, noemde hij een farce.

De vier gebieden die Rusland heeft geclaimd, zijn Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. Dat is circa 15 procent van Oekraïne waar naar schatting 8,8 miljoen mensen wonen.