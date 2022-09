Dat was even schrikken, vrijdagochtend in Hoogstraten. Een zogenaamd bloempotkacheltje, bekend van onder meer TikTok, deed een kleine brand ontstaan. Is zo’n kacheltje echt de oplossing voor de hoge energiefacturen? Het ziet er best gezellig uit, maar volgens experts zal het de temperatuur niet verhogen en is het bovendien gevaarlijk en ongezond.