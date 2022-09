VOOR EN NA. Zo zwaar heeft orkaan Ian toegeslagen in Florida

Orkaan Ian heeft in Florida een spoor van ongeziene vernieling nagelaten. Boten, bruggen, auto’s, wegen en huizen werden weggevaagd. Over het aantal dodelijke slachtoffers bestaat nog veel onduidelijkheid, maar Amerikaans president Joe Biden houdt rekening met een aanzienlijk verlies. Video’s en foto’s die voor en na de doortocht werden gemaakt, spreken boekdelen. En het is nog niet voorbij. Orkaan Ian zet nu koers richting South Carolina waar hij vanavond, onze tijd, wordt verwacht.

Voor een accuraat cijfer is het nog te vroeg, maar in Florida zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen door orkaan Ian. De staat sprak vrijdagmiddag over zeker 21 dodelijke slachtoffers en president Biden liet weten dat de orkaan de dodelijkste kan zijn in de geschiedenis van de staat. Hij heeft de noodtoestand aangekondigd en federale autoriteiten de opdracht gegeven steun te bieden bij hulp- en reddingswerkzaamheden.

Vooral het water veroorzaakte een ware catastrofe in de Amerikaanse staat. Er werden stormvloeden van wel 3,6 meter hoog gemeten. “Ik werd mijn huis uitgespoeld”, getuigt Jim Rushing uit het kustplaatsje Naples in The New York Times. “Ik heb gegokt en verloren. Ik had me voorbereid op een black-out en een voedseltekort, maar niets kan het stijgende water tegenhouden.”

Ook in Orlando veranderden straten in rivieren — © AFP

Florida was voorbereid op de komst van de orkaan. Gouverneur Ron DeSantis had zelf al de noodtoestand afgekondigd en meer dan 2,5 miljoen mensen konden wegkomen. De rest verschanste zich in dichtgetimmerde huizen. Maar Ian verraste door iets zuidelijker aan land te gaan en dwars door de staat heen te trekken richting de Atlantische Oceaan. De orkaan is intussen afgezwakt van categorie 4 naar 1, maar raast nu naar de staat South Carolina. Daar bereiden zo’n 2,6 miljoen kustbewoners zich voor op de eerste orkaan die er aan land komt sinds 2016.

Speelgoed

Twee inwoners worden gered in Orlando — © AP

Intussen likt Florida z’n wonden. Volgens gouverneur DeSantis werd zijn staat getroffen door een Bijbelse zondvloed. “Het is nog maar een eerste indruk, maar de verwoesting die is aangericht, die is historisch.” In 48 uur viel er regen voor drie maanden uit de hemel. Het zorgde voor overstromingen tot in Orlando, een stad in het binnenland. Meer dan 2 miljoen huishoudens zitten nog zonder stroom. Volgens elektriciteitsbedrijven kan het dagen tot soms weken duren voor de schade is hersteld. Er werden al honderden reddingsoperaties uitgevoerd met helikopters en bootjes, maar het hoge water maakt het moeilijk om alle achtergebleven burgers te bereiken. Op sommige plaatsen staat het peil tussen de 2 en 3 meter en het is onduidelijk wanneer het zal zakken.

Een deel van de Sanibel Causeway werd weggevaagd — © REUTERS

Voor de westkust van Florida kregen Pine Island en Sanibel Island de eerste klap te verwerken. De eilandjes zijn compleet afgesneden van de buitenwereld. De achterliggende kustplaatsen Port Charlotte, Naples en Fort Myers zijn nauwelijks beter af. “De boten liggen her en der verspreid alsof het speelgoed is”, zegt de burgemeester van Fort Myers. Een van de inwoners, de 61-jarige visser Greg Lindquist, heeft zijn les geleerd. “Als mensen zeggen dat je moet vertrekken, vertrek dan”, getuigt hij in The Washington Post. Hij en een vriend dachten samen de orkaan te kunnen doorstaan in een appartementje, maar het water steeg plotseling heel snel. “We hadden gezien hoe de boot van mijn buddy was losgebroken. We kropen uit het raam en zijn erheen gezwommen. Die boot heeft mijn leven gered.”

De situatie in Fort Myers — © AP