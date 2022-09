Europese leiders verwerpen “illegale annexatie”

“We zullen deze illegale annexatie nooit erkennen. Deze beslissingen zijn van generlei waarde. De Krim, Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk behoren tot Oekraïne. We roepen alle staten en internationale organisaties op om deze illegale annexatie ondubbelzinning te verwerpen”, zo stellen de Europese leiders in een gemeenschappelijke verklaring nadat president Vladimir Poetin de documenten over de inlijving van de gebieden had ondertekend.

De Europese leiders beklemtonen dat ze de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne blijven ondersteunen. “Oekraïne oefent zijn legitieme recht uit om zich te verdedigen tegen de Russische agressie en volledige controle over zijn grondgebied te heroveren en heeft het recht om bezette gebieden binnen zijn internationaal erkende grenzen te bevrijden”, bevestigen de leiders, die bevestigen dat ze bijkomende sancties tegen Rusland zullen treffen.

In een aparte tweet hamerde ook de Belgische premier Alexander De Croo erop dat de annexatie onwettelijk is. “Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja zijn Oekraïne. Geen oorlog of aanfluiting van een referendum zal dat veranderen”, zo tweette hij.