Mbaye Leye gaat met Zulte Waregem op zoek naar zege in Westerlo: “Zij bulken van het vertrouwen, dat is bij ons wel wat minder...”

Voor Essevee bracht de interlandbreak wat tijd om te herbronnen maar nu de competitie hervat, groeit ook het besef dat er dringend punten moeten worden gesprokkeld. Toch blijft coach Mbaye Leye positief gestemd: “In die eerste negen matchen misten we wat geluk. We waren best goed tegen Cercle Brugge en tegen AA Gent. In Gent slikten we een goal op hoekschop. Geen toeval want zij hadden duidelijk meer gestalte om in de strijd te gooien.”

“Toch moet je ook zelf ook wat meer creëren in de laatste 30 meter”, erkent de coach van Zulte Waregem die de voorbije twee weken keihard aan de slag ging met zijn spelersgroep:” Jammer dat Ramirez nu geschorst is want hij was best goed op dreef. Een partij op bezoek bij Westerlo is nooit makkelijk. Ze wonnen ook niet toevallig al van Charleroi, Standard en Anderlecht. Hun stadion is een beetje zoals in Engeland. Het publiek zit er dicht op. Ze gaan ook duidelijk verder op het elan van vorig seizoen toen ze promoveerden. Je kunt het vergelijken met Union vorig jaar. Bovendien kunnen ze ook rekenen op ervaren jongens zoals Chadli en Bolat.”

Leye is dan ook zeer op zijn hoede voor de Kemphanen: “Ze zijn misschien wel de beste ploeg in de tegenaanval: ze hebben veel snelheid. Zo winnen ze tegen Standard en Charleroi. We zullen dan ook heel sterk moeten zijn in onze organisatie. Zij bulken ook van het vertrouwen en dat is bij ons toch wel wat minder. Dat heeft niets met kwaliteit te maken want we toonden bij vlagen tegen Gent en Genk dat we ook een aardig stukje kunnen voetballen; maar ook tijdens de eerste drie speeldagen. Dat komt sowieso wel terug maar we hebben gewoon eens drie punten nodig.”

Voor het duel in Westerlo kan Leye alvast dus geen beroep doen op de geschorste Ramirez maar daarnaast zijn er nog enkele probleemgevalletjes: “Borja Lopez is onzeker. Hij kampt met dezelfde blessure van Wout De Buyser en Bent Sormo, die ook nog out zijn. Di Miroshi had nog wat lichte last maar trainde toch ook al voor het eerst mee. Tsouka en Drombaiev keerden ook terug na hun interlandverplichtingen.”

De opdracht voor de spelers van Mbaye Leye is duidelijk maar niet evident: “Ploegen zoals Seraing, Eupen, Kortrijk en wij moeten knokken. Het is niet evident om in zulke omstandigheden een team te bouwen. Ik reken daarom ook op de ervaren jongens omdat zij de competitie kennen. Je kunt het ook niet altijd voorspellen: je hebt ook ploegen zoals Eupen waarvan men elk seizoen zegt dat ze zullen degraderen maar zich toch telkens weten te handhaven! Ik heb zeker geen kristallen bol. Maar ik ben er zeker van dat we ons vlot kunnen handhaven. Je kunt ook niet verwachten dat een ploeg die het al enkele jaren lastig heeft, nu plots als een pijl uit de startblokken schiet.”

“Ik voel alvast geen druk vanuit het bestuur. Je mag ook niet verbaasd zijn dat we in deze situatie zitten. Als je dertien spelers aantrekt, is het logisch dat je tijd nodig hebt om een team te vormen. Het belangrijkste is dat de staff en het bestuur én het team een hecht blok vormt. Ik moet er ook voor zorgen dat we de stress afhouden van jongens. Ook jongeren kunnen het verschil maken. Zulte Waregem heeft niet één speler die het verschil zal maken; we hebben iedereen nodig. Ook de jongens die invallen. We zijn geen topclub, dus als er één of twee jongens een mindere dag hebben, komen we in de problemen.”