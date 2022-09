Prins Gabriël krijgt eerste militaire erkenning uit handen van vader Filip

Prins Gabriel, de oudste zoon van Koning Filip en Koningin Mathilde, heeft vrijdagmiddag zijn zogenaamde blauwe muts gekregen. Dat betekent dat hij nu ook écht kan beginnen aan zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. De voorbije zes weken zat hij al op trainingskamp. Gabriel treedt zo in de voetsporen van zijn vader én zijn oudere zus prinses Elisabeth. Zij volgden de ceremonie samen met koningin Mathilde.

Eind augustus begonnen 195 leerlingen in Elsenborn in de Belgische Oostkantons aan de MIF. Tijdens de zes weken durende opleiding maakten de toekomstige officieren kennis met militaire discipline, drill, tactiek en bewapening. Het doel van deze onderdompeling is om de jongeren klaar te stomen voor een verdere professionele vorming en carrière door militaire basisvaardigheden aan te reiken op professioneel, fysiek en karakterieel vlak.

© BELGA

Vrijdag kregen de 190 leerlingen die uiteindelijk geslaagd zijn voor de MIF, hun blauwe muts overhandigd. Het is de officiële erkenning van hun nieuwe titel als leerling-officier. Prins Gabriël legde zijn opleiding binnen de 162ste promotie Sociale en Militaire Wetenschappen succesvol af. Voor de gelegenheid waren prinses Elizabeth, koningin Mathilda en koning Filip samen aanwezig op de ceremonie.

© BELGA

Het was de vorst zelf die met trots de blauwe muts aan zijn zoon overhandigde, met een glimlach en een schouderklopje. Nadien zette de prins meteen weer zijn serieuze gezicht op en hield hij net zoals alle andere soldaten kaarsrecht halt voor zijn vader. Als afsluiter werd er nog een familiefoto genomen.