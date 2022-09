Legendarisch doelman Iker Casillas reageert op de hardnekkige geruchten over zijn flirt met… Shakira

Terwijl Barcelona-verdediger Gerard Pique nu hun breuk al publiek te zien was met zijn nieuw lief, is het wachten op een nieuwe liefde voor zangeres Shakira. Volgens Spaanse en Colombiaanse bronnen zou ze die echter gevonden hebben bij niemand minder dan Iker Casillas, de legendarische doelman van Real Madrid en Spanje. Maar niets is minder waar, aldus Casillas die zelf onlangs scheidde van journaliste Sara Carbonero.