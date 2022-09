Door Frankrijk gezochte controversiële imam leefde ondergedoken in ons land

De controversiële imam Hassan Iquioussen, die door het Franse gerecht werd gezocht, is opgepakt in Bergen. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vrijdag bevestigd. Hij zal aan Frankrijk worden uitgeleverd en dan op het vliegtuig worden gezet naar Marokko.

Enkele dagen nadat Frankrijk er eindelijk in geslaagd was om de radicale haatprediker Hassan Iquioussen (58) uit te wijzen, onder meer voor zijn uitspraken over terrorisme en over vrouwen, dook hij onder. In ons land, dachten de Franse speurders.

“Ik kan u bevestigen dat hij vandaag door de politie is gearresteerd in Bergen”, zegt minister Vincent Van Quickenborne. Over de omstandigheden van de arrestatie en over waar hij zich bevond, is niets bekend.

Geboren in Frankrijk koos Hassan Iquioussen, zoon van Marokkaanse migranten, eens hij meerderjarig werd om enkel de Marokkaanse nationaliteit te behouden en dus niet meer de dubbele Frans-Marokkaanse. Maar hij bleef wel in Frankrijk wonen en ontpopte er zich tot een van de grootste haatpredikanten die het land ooit kende.

Vlotte prater

In het begin was hij nog een veel gevraagde gast op de Franse televisie om zijn standpunten over migranten en de islam toe te lichten. Hij kon zijn boodschap vlot overbrengen en zorgde altijd voor wat controverse. Maar gaandeweg werd hij steeds radicaler en kreeg hij een almaar grotere invloed op moslimjongeren in Frankrijk.

Franse veiligheidsdiensten begonnen zich meer en meer zorgen te maken over zijn radicale preken en lezingen, die bol stonden van de antisemitische en vrouwonvriendelijke opmerkingen.

De man zou ook dicht bij de Moslimbroederschap staan en zich, volgens gerechtelijke documenten, uitgesproken hebben tegen de lekenstaat, aangezet hebben tot “een soort van separatisme” en antisemitische theorieën ontwikkeld hebben.

Op zijn Youtube-kanaal, bekeken door honderdduizenden jonge moslims, vroeg hij zich onder meer af of de terroristische aanslagen in Parijs, Londen, New York en Brussel wel echte aanslagen waren. En hij prees Bin Laden. Ook zette jongeren aan om de Franse wetten te negeren en de Islamistische wet als enige leidraad voor het leven te beschouwen.

Vrouwonvriendelijk

Onlangs noemde hij het “ongelukkig dat vrouwen tegenwoordig vinden dat het dienen van hun echtgenoten en hun kinderen een straf is, terwijl het net een zegen is”.

Volgens justitie in Frankrijk was Hassan Iquioussen in stadhuizen geïnfiltreerd en had hij religieuze netwerken opgezet, zodat hij een steeds grotere bedreiging vormde. Een van zijn vijf zonen werkte overigens jaren voor de overheid en had er toegang tot geheime documenten. Maar dat contract is intussen verbroken, nadat hij verdacht werd van gesjoemel. De zoon was vooraf wel gescreend, maar het was niet omdat zijn vader haatpredikant was, dat hij niet niet alle kansen moest krijgen, zo werd geoordeeld. Een foute inschatting, zo bleek later.

Het dossier-Iquioussen was een echte staatszaak geworden in Frankrijk. Maar nu zijn verblijfsvergunning voor tien jaar moest verlengd worden, zag men de kans om er schoon schip mee te maken door die niet meer te verlengen. Een beslissing die vorige week door de Raad van State werd bevestigd.

Met de noorderzon verdwenen

De radicale imam moet dus weg, terug naar Marokko. Omdat hij de Marokkaanse nationaliteit heeft, ook al is hij er niet geboren en woonde hij er nooit.

Maar toen de Franse gendarmes zich begin september aanboden aan zijn woning in Lourches, in de buurt van Valanciennes in het noorden van Frankrijk, bleek Hassan Iquioussen met de noorderzon verdwenen.

Ons land zal hem overleveren aan Frankrijk, dat hem op het vliegtuig naar Marokko zal zetten.