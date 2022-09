Bekende muziekwinkel Keymusic sneuvelt definitief: meer dan 2 miljoen euro aan instrumenten onder de hamer

Slecht nieuws voor muzikanten, want muziekwinkel Keymusic is failliet verklaard. Daarmee komt er na twee jaar een einde aan het Antwerpse sprookje van de Nederlandse muziekketen. Voor het filiaal in de voormalige Porsche-garage in de Londenstraat op het Eilandje, wordt net als de overige Belgische winkels in Gent en Brussel en het magazijn in Temse een overnemer gezocht. De inboedel, zo’n 2 miljoen euro aan instrumenten, gaat binnenkort onder de hamer. “Honderden chique gitaren, drumstellen, piano’s en violen. Stuk voor stuk knappe objecten”, aldus Steven Teugels van veilinghuis Hammertime, dat de veiling zal begeleiden.

Keymusic ging drie jaar geleden al een eerste keer over de kop, maar voor de Nederlander Jan ’t Hoen hoefde dat niet het definitieve einde te betekenen van één van de grootste muziekwinkels van de Benelux. De ex-drummer van de Nederlandse band Wild Romance van de in 2011 overleden zanger Herman Brood, blies de muziekwinkel nieuw leven in door in volle coronatijd groot uit te pakken met een heuse belevingswinkel in de iconische Porsche-garage op de grens met het Eilandje.

Muzikaal sprookje

De nieuwe eigenaar zag het groot. In de XXL-winkel in het legendarische gebouw werden voornamelijk premiummerken van muziekinstrumenten uitgestald. Een unieke combinatie van licht en geluid zorgde dan weer voor een echte luxe-uitstraling. De leveranciers kregen er zelfs een eigen hoekje waar klanten de nieuwste producten konden uittesten. Het cliënteel werd bovendien extra verwend met optredens van muzikanten. De keten maakte er ook opnames voor hun eigen KeyTV.be en Keymusic Radio.

Jan ’t Hoen had de torenhoge ambitie om het aantal winkels op te trekken van 26 naar 40. Helaas bleek dat hoogmoed voor de val, want mede door een harde coronacrisis, belandde de muziekketen in financiële moeilijkheden. Waar het online verhaal een enorme boost kreeg, kende de verkoop in fysieke winkels een ferme knauw. En laat nu net die ‘live’-beleving cruciaal zijn in een muziekwinkel. Daarnaast bleef Keymusic, net als heel wat sectorgenoten, niet gespaard van toeleveringsproblemen, wat de retailer volledig de das om deed.

Daarmee komt er 30 jaar na de opening van de eerste Belgische winkel in Sint-Niklaas, een einde aan wat een muzikaal sprookje mag genoemd worden. Zeker als je bedenkt welke klanten er in de loop der jaren allemaal over de vloer kwamen. Zo passeerden onder meer Urbanus, Hooverphonic, Dimitri Vegas & Like Mike, Isabelle A, Nathalie Meskens, Kris Wauters en Stan Van Samang de revue.

Inboedel van 2 miljoen euro

In mei van dit jaar ging de winkel in Leuven na acht jaar op de fles en amper een maand later sloot ook het Hasseltse filiaal haar deuren. De keten trok ook de stekker uit de winkel in Mechelen. En vrijdag is met Antwerpen, Brussel en Gent het vonnis over de laatste drie Belgische vestigingen gevallen.

Voor deze winkels en ook voor het magazijn in Temse wordt een overnemer gezocht door veilinghuis Hammertime. Momenteel voorziet het drie mogelijke scenario’s. “We opteren in de eerste plaats voor een overnemer voor het geheel, dus de vier vestigingen en hun inboedel, waarbij ze de huur in de panden verderzetten”, zegt Steven Teugels van Hammertime. “Lukt dat niet, dan kan er ook altijd afzonderlijk geboden worden op de verschillende winkels en hun respectievelijke stok. En als plan b eveneens niet doorgaat, dan veilen we de volledige stok van de overgebleven winkels met een waarde van toch meer dan twee miljoen euro. Dat gaat dan over honderden chique instrumenten gaande van gitaren en drumstellen over piano’s en violen, stuk voor stuk knappe objecten”, aldus Teugels. “Dat zal dan online gebeuren of via uitverkopen in de winkels”, besluit hij.