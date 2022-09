Dit bedrijf wacht niet met de loonindexering tot januari: “Het leven wordt snel duurder”

Investeringsgroep Sofina wacht niet op de loonindexering in januari. De holding geeft haar werknemers die geen bonussen genieten, nu al een loonsverhoging. “We lezen ook de kranten en zien onze eigen facturen stijgen. Het leven wordt snel duurder. Het speelt nu”, zegt topman Harold Boël in een interview met De Tijd.

De zeventigtal bedienden vallen onder het paritair comité 200 dat voorziet in een eenmalige aanpassing aan de inflatie per jaar in januari. Maar Sofina zal daar dus niet op wachten. Volgens Boël zijn ze niet de enige die dat doen. “Al hebben we in een moeilijk jaar als dit geen lessen te geven aan andere bedrijven”, klinkt het. De holding heeft beperkte kosten en voldoende marge om de werknemers nu te helpen. “Anderen hebben die ruimte misschien niet of veel minder.”

Volgens De Tijd is het niet de eerste keer dat Sofina haar personeel iets gunt. Vorig jaar kregen de werknemers 40 extra vakantiedagen als compensatie voor het harde werk tijdens de coronapandemie. Met de beurskoers gaat het minder goed. Die verloor dit jaar 60 procent, al behoudt Boël vertrouwen in de strategie op lange termijn.

