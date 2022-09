Storck maakt zich bij Eupen drukker over Truiens kunstgrasveld, dan over magere puntenoogst (6 op 27!)

Zijn collega Dominik Thalhammer werd na een 6 op 27 de laan uitgestuurd door Cercle Brugge, maar Bernd Storck zit met hetzelfde puntentotaal nog stevig in het zadel bij Eupen. De Panda’s hebben niet de gewoonte om snel van trainer te wisselen. Bovendien is het geloof groot dat Storck het tij snel kan keren. Niet in het minst bij de Duitser zelf. “Als ik zie wat we hebben getoond, dan weet ik dat er niet veel ontbreekt om opnieuw punten te pakken”, aldus Storck. Zijn laatste drie wedstrijden verloor Eupen telkens met één doelpunt verschil.

'Bijna Futsal'

Hoewel het voor de Panda’s om een korte verplaatsing gaat, kijkt Storck niet uit naar de trip naar Stayen. Het kunstgrasveld van STVV is een doorn in het oog van de Duitser. “Er is maar één club in de Belgische eerste klasse die op een synthetisch veld speelt. Ik vraag me af hoe dat mogelijk is. Ik ben voorstander van meer uniformiteit binnen de competitie. Door de andere ondergrond speel je bijna een ander spel, een soort van Futsal. Het is moeilijk om je daar als team op voor te bereiden, ook omdat elk kunstgrasveld anders is.”

Wakaso geschorst, Prevljak topfit

Eupen moet het op Stayen doen zonder zijn geschorste Ghanese international Mubarak Wakaso. Zijn plaats op het middenveld wordt allicht ingenomen door de Australiër James Jeggo. Bosnisch international Smail Prevljak is weer 100 procent fit na zijn knieblessure van begin deze maand. De definitieve wedstrijdselectie wordt pas zaterdag bekend gemaakt.

Vermoedelijke selectie: Moser, Nurudeen, Roufosse, Van Genechten, Paeshuyse, Kral, Lambert, Davidson, Alloh, Déom, Magnée, Peeters, Christie-Davies, Jeggo, Bitumazala, Charles-Cook, N”Dri, Gassama, Soumano, Nuhu, Prevljak.