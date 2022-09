21 doden in Florida na doortocht Ian, nog miljoenen huishoudens zonder stroom

Orkaan Ian heeft een spoor van vernieling getrokken door de Amerikaanse staat Florida. De lokale autoriteiten gaan voorlopig uit van 21 doden, al haasten ze zich om te benadrukken dat er nog geen volledige zekerheid is over dat cijfer. Nog zowat twee miljoen huishoudens zitten zonder stroom.

Ian ging als orkaan van categorie 4 met windsnelheden tot 240 kilometer per uur woensdag aan land in Florida. Ian verloor daarna wel geleidelijk aan kracht, maar veroorzaakte verwoestingen en overstromingen.

Vele straten in Florida staan blank, terwijl huizen, bruggen en boten werden weggespoeld. Vrijdag zitten nog steeds zowat twee miljoen huishoudens zonder stroom, verklaarde gouverneur Ron DeSantis. Volgens de krant Miami Herald staat het water in Key Largo, in de Florida Keys, zo hoog dat er krokodillen in rond zwemmen.

© EPA-EFE

De autoriteiten waarschuwen de bewoners van de overstroomde gebieden voor de gevaren in het water, zoals vervuilende stoffen, chemicaliën of zelfs alligators. Ook verstoorde elektriciteits- en gasleidingen kunnen levens kosten.

De lokale autoriteiten maken gewag van 21 doden, al moet de link met Ian in sommige gevallen nog van naderbij worden onderzocht.

Boven Florida zwakte Ian af tot een tropische storm om nadien boven de Atlantische Oceaan weer aan kracht te winnen. Als orkaan van categorie 1 stevent Ian nu af op South Carolina, waar hij later vandaag/vrijdag aan land zal gaan. Ook daar werd alvast uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen.

© REUTERS

Dinsdag was Ian als orkaan van categorie 3 ook al over Cuba geraasd. Daar vielen minstens drie doden en zat het hele eiland tijdelijk zonder stroom. Ook vrijdag zitten grote delen van het land nog altijd in het donker.