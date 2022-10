Rik Torfs gaat verplicht (maar gewillig) met pensioen aan de KU Leuven: “Nu word ik zelfstandig handelaar in onzin”

De beroemdste professor kerkelijk recht van Vlaanderen gaat met pensioen. Rik Torfs is de 65 gepasseerd, dus moet hij van de KU Leuven verplicht op rust. Kanttekening: hij had het zelf ook wel een beetje gehad met zijn unief. Te veel publicatiebusiness geworden, nog te weinig plek van brede vorming en diep debat. Daarom wil hij nu een soort “denkschool” oprichten. In zijn woorden: “Voorheen was ik in loondienst, nu word ik zelfstandig handelaar in onzin.”