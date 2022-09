Voormalig Cirque Du Soleil-regisseur Franco Dragone overleden

Spektakelregisseur Franco Dragone is vrijdag in de Egyptische hoofdstad Caïro op 69-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat meldt zijn medewerkster Claudine Cornet. In de jaren ‘90 tekende hij voor meerdere producties van Cirque du Soleil, en later richtte hij zijn eigen gezelschap, Dragone, op. De Belg was in Egypte voor een theaterstuk.

“Het is een echte ramp voor onze stad”, zegt Jacques Gobert, burgemeester van La Louvière. “Hij gaf ons het geschenk om ‘Décrocher la lune’ een week geleden te ensceneren.” Ter gelegenheid van de achtste editie van deze stadsopera, met zo’n 850 acteurs en figuranten, had Dragone het idee geopperd om een ‘Décrocher la lune’-museum op te richten.

Dragone werd op 12 december 1952 geboren in het Italiaanse Cairano, en kwam met zijn ouders op 7-jarige leeftijd terecht in de streek van La Louvière. In zijn jonge jaren is hij al actief in theaterprojecten en socio-cultureel werk in die regio, maar in 1982 maakt hij de grote sprong naar Québec. Daar laat hij zich al snel opmerken bij de club rond het net opgerichte Cirque du Soleil. Hij tekent voor tien van de producties van het gezelschap, waaronder Saltimbanco en La Nouba. Deze en andere stukken zijn wereldwijd te zien.

Openingsceremonie Euro 2000

In 2000 vestigt hij zich weer in zijn thuisregio, en richt hij er de Franco Dragone Entertainment Group op. Met dat gezelschap organiseert hij de eerste ‘Décrocher la lune’-stadsopera. Bedoeling was de negatieve vooroordelen die vaak rond zijn stad bestaan, weg te nemen. Daarnaast is het Dragones gezelschap die de openingsceremonie van Euro 2000, op de Heizel, verzorgde. In de jaren daarop volgen nog een hele resem andere grote producties.

De laatste jaren doken echter ook verhalen op van financiële malversaties. Het gerecht in Bergen opende in 2012 een onderzoek naar fiscale fraude, witwassen en corruptie. In april 2020 vroeg het parket Dragone door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

Twee jaar geleden werd hij gediagnosticeerd met leukemie. Hij drukte recent nog de hoop uit dat hij binnenkort genezen zou zijn