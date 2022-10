Dit is de Beste Frituur van Vlaanderen: “Ik had bijna niet deelgenomen. Gelukkig deed ik dat wel”

Al vijf jaar lang wordt Friddl uit Meldert, een dorpje in Hoegaarden, verkozen tot Beste Frituur van Vlaams-Brabant én doet Eddy dus ook telkens een gooi naar de titel van Beste Frituur van Vlaanderen. Eén keer kwam hij écht dichtbij. In 2019. Toen had hij evenveel punten als Frituur Davy in Bissegem, maar viel het finale oordeel van de jury uiteindelijk in het voordeel van West-Vlaanderen. Zo werd hij stilaan de Raymond Poulidor van de Beste Frituur. Altijd net niet.

“Dit jaar heb ik lang getwijfeld of ik nog wel zou deelnemen”, vertelt hij. “Het was inderdaad altijd net niet. En ik heb een rotjaar achter de rug. Na corona dacht ik dat het leven én de zaak zich weer zouden herpakken. Maar toen kwam er die miserie met de hoge energie- en grondstofprijzen. Het is in onze branche moeilijk geworden om nog rendabel te werken. Maar de grootste klap kreeg ik twee maanden geleden. Plots kreeg ik ’s avonds telefoon. Mijn moeder was er niet meer. Overleden. Dan heb ik toch even diep gezeten.”

“Gelukkig was mijn vriendin er die me altijd heeft gesteund. En mijn vennoot Frederik die sinds mei mee in de zaak zit. Zij hielden me aan de gang, zeiden me ook dat ik opnieuw moest deelnemen. Zolang je niet wint, raken die mannen van het Nieuwsblad niet van je af, klonk het.” Hij lacht even. Maar de tranen springen ook in zijn ogen. “Zie, ze hebben gelijk gekregen. Dit maakt mijn dag goed. Mijn week. Mijn maand. Mijn jaar zelfs. Deze overwinning draag ik op aan mijn moeder. Jammer dat ze het niet mee kan vieren.”

De lijm en de Lidl

Al dertien jaar heeft hij zijn frituur in de schaduw van het kerkje van Meldert. Een ‘gat’ – zonder het mooie dorpje oneer aan te willen doen – van nog geen 900 man. “Toen ik hier begon, verklaarden mensen me gek. Het woord ‘gat’ viel ook. Maar ik had vroeger een frituur in Hoegaarden, wist dat veel mensen uit deze buurt én nog verder tot in Hoegaarden reden omdat er hier niets was. En als je je best doet, komen mensen graag van iets verder.”

LEES OOK. KAART. Dit is de Beste Frituur in jouw gemeente

Vandaag is Friddl zelfs de lijm van het dorp. “Dit is een plek waar mensen samenkomen”, zegt vennoot Frederik Vangramberen (43). “Jong en oud. We hebben ook veel studenten die hier een broodje komen eten. En intussen hebben we samen met de gemeente wandel- en fietstochten die we organiseren. Mensen krijgen hier een ontbijt, doen hun tocht en komen daarna terug om nog iets te eten. Wat leven in de brouwerij brengen, ook dat is de taak van een dorpsfrituur.”

Nog één iets moet Eddy vertellen, namelijk van waar de naam Friddl komt. “Een ideetje van mijn schoonzoon. We zochten een naam, hij was aan het nadenken over ‘iets met frieten’ en passeerde op dat moment de Lidl. “Friddl, schoot er door zijn hoofd.” Et voilà.”

Friddl wint met de titel van Beste Frituur van Vlaanderen 1.000 euro van het Nieuwsblad, promotiemateriaal én een jaar lang gratis snacks van Mora.

© Karel Hemerijckx

De beste frituur van Vlaams-Brabant én Vlaanderen: Friddl 26,5/30, (Meldert/Hoegaarden)

Frietje (2,70 euro) met tartaar deluxe (1,50 euro) 5/5: “Perfect krokant gebakken frietjes met binnenin een lekkere aardappelpuree. De beste van allemaal. De versgemaakte ‘tartaar deluxe’ is ook de beste die we aten. Met kappertjes in. ”

Stoofvlees (8 euro) 4,5/5: “We kwamen hier eerder al. Toen was het stoofvlees te zoet. Eddy en Frederik sleutelden eraan. De smaak zit nu perfect, de saus is goed van structuur én er zitten mooie stukken vlees in. Top.”

Smoked Grill Burger (8) 4,5/5: “Een varkensburger met Bicky-ajuintjes, sla, tomaat, smokey-saus én vooral ook de Brusselse Dallassaus. Die saus is fenomenaal lekker en geeft er een pikante toets aan.”

Vegetarisch aanbod 3/5: “Naast de klassieke vegetarische snacks hebben ze hier ook een vegetarische burger (8,80 euro). Opnieuw met de Dallassaus, maar ook met gegrilde aubergine en courgette, en in de boter gebakken champignons. Het zorgt er wel voor dat het broodje snel té sappig wordt.”

Specialiteit van het huis 4,5/5: “We krijgen de brochettes – varken (5 euro) en rund (6 euro) –voorgeschoteld. Versgemaakt en dus niet uit de diepvries. Wat je proeft. Mooie sappige stukken vlees die afgekruid zijn met voldoende goeie zwarte peper en zout. Dit is enkele trapjes hoger dan de klassieke frietkotsaté. Voor de liefhebbers hebben ze ook artisanale cervela.”

Om hier op te eten 5/5? “Natuurlijk. Er stapt iemand binnen die van 13 kilometer verder komt gereden voor het wekelijkse frietje. Dan weet je het wel. Een gezellige zaak in de schaduw van het idyllisch kerkje van Meldert. Op en top vakantiegevoel.”

De beste frituur van Antwerpen: Frittie 22/30 (Nijlen)

Frietje (2,50 euro) met tartaar (1,50 euro) 3,5/5: “Hier bakken ze in rundervet, dat proef je. Een stevige smaak, maar ook iets zwaarder op de maag. De tartaar is ook hier zelfgemaakt. Altijd fijn.”

Stoofvlees (4,20 euro) 3/5: “Lekkere stukken vlees, maar de saus heeft hier iets minder body dan bij de rest, er zit geen bier in. En er is een – te – aanwezige kruidensmaak. Maar smaken verschillen: ze wijzigden het recept al eens mét bier, maar dat pikten de klanten niet. Dit is wat ze hier willen, voor een ‘nieuwkomer’ is het wennen.”

Frittieburger (8 euro) 4/5: “Een burger met rucola, sla, tomaat, rode ajuin, courgettesliertjes, parmezaan en truffelmayonaise. Het betere werk. Zonder twijfel.”

Vegetarisch aanbod 4,5/5: “Ze hebben hier meer dan twintig vegetarische snacks. Super. De aspergekroket met truffelsaus en bieslook (4,50 euro) is origineel. En de vegetarische burger (6,80 euro) met de veggie-chicken van Bicky is ook bij het beste van wat we aten.”

Specialiteit van het huis 3,5/5: “De Frittie Bicky Bullet (4,20 euro) is een gepimpte kippenboulet. Het verkoopt hier massaal, maar als ‘specialiteit’ is het niet zo verrassend. De ‘loaded fries spicy’ – frietjes met tomaatjes, parmezaan, rucola, jalapenos,... – zijn een topper voor Instagram, zeker vernieuwend, maar er is nog een beetje werk aan. Misschien warme kaassaus toevoegen? Check even het ‘frietje pulled pork’ in Limburg.”

Om hier te eten 3,5/5? “Een echt frietkót met daarvoor een terras. En dat langs een steenweg. Dé definitie van de ouderwetse Vlaamse frituur. Al is er wel het comfortverschil met de andere zaken die we bezochten en die nog veel meer op ‘ter plaatse eten’ inzetten. Al is het wel straf dat Steven en Nathalie in zo’n kleine zaak én met amper twee man zoveel eigen werk serveren.”

De beste frituur van Limburg: @Home 24/30 (Genk)

Frietje (2.30 euro) met tartaar (0,80 euro) 4/5: “Deze frietjes zitten ook bij de beste. De smaak zit goed. Net zoals de tartaar. Lekker, maar die van Friddl was nog net iets beter.”

Stoofvlees (5,60 euro) 4/5: “In Limburg is het stoofvlees het zoetst van heel Vlaanderen. Intussen weten we dat. Maar hier stoort die zoete smaak niet omdat die helemaal niet stroperig is, wat we elders wel al eens proefden. Zelfs als niet-fans van zoete saus, eten we dit met veel plezier op.”

@Home Burger (6,50 euro) 4/5: “Eigen werk van Claudio. Een gegrilde rundsburger met hamburgersaus, spek, ajuintjes en groentjes. Lekker, vast en zeker. Geef er misschien nog een broodje bij met iets meer smaak in plaats van dit witte, én het is helemaal top.”

Vegetarisch aanbod 3/5: “Een tiental vegetarische snacks, daarbij ook kaasbitterballen met Oud Amsterdam. Lekker. Over hun vegetarische burger moeten ze nog eens nadenken. Die komt nu best droog over.”

Specialiteit van het huis 5/5: “Veel Griekse specialiteiten, maar we vragen de nieuwkomer in het aanbod: frietjes met smoked pulled pork, ‘Smokey BBQ Saus’, rode ajuin en ‘jalapeno-cheessaus’ (6,60 euro). Wat is dit lekker. De combinatie van het vlees, de ajuin én de sauzen is perfect. Dat rokerige, zure en zoete gaat zeer goed samen. Een omweg waard.”

Om hier op te eten? 4/5 “Omdat je er knus zit, maar al evenzeer omwille van de uitbaters. Het olijkste frituurkoppel dat we kennen. Ze serveren tal van Griekse gerechten,maar Claudio is Italiaan, Nathalie Spaanse. “We hebben niets met Griekenland, maar omdat je geen pasta of paella in een frituur geeft, kozen we dan maar voor Griekenland als insteek.” Zalig. Hun succesnummer is de Griekse Schotel. Al zorg je best wel voor een stevige honger om die reuzenschotel naar binnen te werken.”

De beste frituur van West-Vlaanderen: Frites Unique 26/30 (Rollegem/Kortrijk)

Frietje (2,60 euro) met tartaar (1,20) 4/5: “Lekkere frietjes, maar bak ze nog wat langer zodat ze iets krokanter zijn én dan zullen ze nog beter zijn. Op de tartaar valt niets aan te merken.”

Stoofvlees (8,90 euro) 5/5: “Wat is dit fenomenaal lekker stoofvlees. De betere restaurantkwaliteit tegen de prijs van een frietkot. Wauw. Voor wie in de buurt is en graag stoofvlees eet: omrijden naar Rollegem.”

The Blue Cheese Madness (9,50 euro) 4,5/5: “Wit broodje met rundvlees, blauwe kaas, zelf gepekelde rode ajuintjes, gebakken spekjes en dan nog een barbecuesaus. Blauwe kaas is altijd riskant, gebruik je er te veel, dan eet niemand die burger volledig op. Maar hier zit alles perfect in evenwicht.”

Vegetarisch aanbod 3,5/5: “Opnieuw de klassieke vegetarische snacks die veel andere frituren hebben. Ze hebben wel een eigen vegetarische burger (9,5 euro) die zelfs vegan is, maar die haalt niet het niveau van de rest van hun aanbod. Hier is nog groeimarge.”

Specialiteit van het huis 4,5/5: “We krijgen zowel de rundsbrochette (9,90 euro) als de balletjes in tomatensaus (8,90 euro). De tomatensaus speelt elke andere frituurtomatensaus naar huis. Top. De eigen rundsbrochette is lekker, maar moet nipt de duimen leggen voor die van Friddl.”

Om hier op te eten? 4,5/5: “Amper een jaar open én nieuwkomer in deze wedstrijd. En wat voor één. Hannes werkte ooit voor Sergio Herman en Peter Goossens. Dat zie én proef je. Stoofvlees eet je uit een keramieken bord en je krijgt er een slaatje met quinoa bij. Honderd procent frituur, is dit dus niet. Daar moeten we – muggenzifters die we zijn – een half puntje voor aftrekken. Deze zaak ademt brasserie, maar gelukkig voor de mensen van Rollegem met frietkotprijzen.”

De beste frituur van Oost-Vlaanderen: Patatclub 22/30 (Destelbergen)

Frietje (2,80 euro) met tartaar (1,20 euro) 3,5/5: “Ietwat minder geluk met de aardappelen dan de rest? We weten het niet, maar qua smaak zitten deze frietjes toch wat onder die van de andere deelnemers. Natuurlijk zijn ze goed, maar we vergelijken hier nu eenmaal met de toppers van elke provincie.”

Stoofvlees (9,90 euro) 3,5/5: “Mooie stukken vlees, maar de binding van de saus is zeer gelatineus. Dat is jammer, want qua smaak is dit zeker toegankelijker dan Nijlen. Wel de duurste van allemaal.”

Entrecote Burger (10 euro) 4/5: “Eindelijk eens een ander broodje, hoera. De burger is zelfgemaakt. Ze geven er burgersaus, cheddar, sla, tomaat en ‘crispy onions’ bij. Lekker, zonder twijfel.”

Veganburger (8,70 euro) 3,5/5: “Voor het eerst ook eens een alternatief voor een vleeshamburger in plaats van de typische groenteschijf. Dat geeft je toch veel meer een echt hamburgergevoel. De burger is zelfs vegan, net zoals de mayonaise. Jammer dat de broodjes dat niet zijn. Terwijl er wel ‘veganburger’ op de kaart staat. Dat kan niet. Wie vegan is, zal dat niet appreciëren.”

Specialiteit van het huis 3,5/5: “De rundsbrochette is lekker mals, maar qua smaak, bakwijze en kruiding minder dan bij Friddl. Jens is zoon van een slager én dat proef je aan de balletjes in tomatensaus. Het zijn de typische die je bij de slager koopt. Lekker, beter dan in veel frituren, maar als je één keer balletjes at in Rollegem, weet je dat er nóg beter bestaat.”

Om hier op te eten? (4/5): “Deze zaak is amper een half jaar open, moet dus mogelijk nog volledig onder stoom komen. Maar als je de gedrevenheid ziet van Jens en Steffie, komt dat wel in orde. Een mooie zaak met ook wel wat brasseriegerechten. Zoals witloof in hesp. Of zelfs puree. Het vloekt een beetje in een frituur. Maar het marcheert, het is donderdagmiddag en de zaak zit bijna vol.”