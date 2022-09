Ongeziene rebellie in het voetbal: bondscoach weert vijftien speelsters uit Spaanse nationale vrouwenploeg

Jorge Vilda, de bondscoach van de nationale vrouwenvoetbalploeg van Spanje, heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de voorbereiding op het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarin is er geen plaats voor de vijftien speelsters die donderdag lieten weten dat ze onder zijn bewind niet langer de Spaanse kleuren wensen te verdedigen.

Op 7 oktober neemt Spanje het op tegen Zweden en vier dagen later speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat doet het zonder Mapi Leon, Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey en Sandra Panos van Barcelona, Ona Batlle en Lucia Garcia van Manchester United, Leila Ouahabi en Laia Aleixandri van Manchester City, Ainhoa Moraza en Lola Gallardo van Atletico Madrid, Nerea Eizaguirre en Amaiur Sarriegi van Real Sociedad en Andrea Pereira van het Mexicaanse Club América.

Ook de aanvoersters Jennifer Hermoso, Irene Paredes en Alexia Putellas (alle drie Barcelona), die niet tot de rebellen behoren, maar hen wel steunen, worden aan de kant gelaten. Putellas had wel sowieso niet kunnen spelen. Door een knieblessure is de winnares van de Gouden Bal lange tijd buiten strijd. Nu er negen speelsters van Barcelona ontbreken, is Real Madrid met negen speelsters hofleverancier van het Spaanse elftal.

“Het truitje van Spanje dragen is de grootste eer die er bestaat”, verzekerde Vilda, die de steun van de Spaanse bond blijft genieten (RFEF). De vijftien betrokkenen lieten in een mail weten dat hun “gemoedstoestand” en “gezondheid” lijdt onder het conflict met Vilda, die sinds 2015 aan het roer staat. “Ik ben hier enorm door geraakt. Het is een onrechtvaardige situatie die we niet verdienen”, verklaarde Vilda aan de pers. “Dit is voor niemand goed en belachelijk op dit niveau. We staan wereldwijd voor schut.”

Aan opstappen denkt Vilda niet. De Spaanse federatie kiest vol de kant van de bondscoach en dreigt met schorsingen van twee tot vijf jaar wegens “een ernstige overtreding”. De bond heeft ook een pasklare oplossing: “De speelsters moeten hun fout toegeven en om vergiffenis vragen.”

Spanje is de nummer 8 van de wereld bij de vrouwen. Op het voorbije EK haalden de Spaanse vrouwen nog de kwartfinales.