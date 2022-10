Begrotingsmarathon is begonnen: Vivaldi wil snoeien in tijdskrediet en ouderschapsverlof

De federale topministers zijn aan hun begrotingsmarathon begonnen. Bedoeling van premier Alexander De Croo (Open VLD) is om het budget voor de komende twee jaar in een beslissende plooi te leggen. In de zoektocht naar geld wil de regering snoeien in het tijdskrediet en het ouderschapsverlof.

De laatste ramingen van het Monitoringcomité schatten het federale tekort voor 2023 in op 4 procent van het bbp, of in mensentaal: zo’n 23 miljard euro in het rood. Dat is al zo’n 3 miljard euro slechter dan bij de vorige raming, het gevolg van de ingrepen voor de energiecrisis. Voor een stuk zijn dat eenmalige ingrepen, die de komende jaren – hopelijk – niet blijven wegen. De premier wil in twee jaar tijd een structurele inspanning doen van 0,7 procent van het bbp om tegen 2024 te landen op een tekort van 3,1 procent of 17 miljard in het rood.

Om dat geld bijeen te harken, wil de regering snoeien in het tijdskrediet en thematische verloven zoals het ouderschapsverlof. Het voltijds ouderschapsverlof zou bijvoorbeeld van 51 naar 48 maanden kunnen worden teruggebracht. Of de leeftijd van het kind verlagen van acht naar vijf jaar. Tegelijkertijd wil de federale regering ook werk maken van een mini taxshift: lasten op arbeid verplaatsen naar andere vormen. Die moet budgetneutraal zijn. (agy, cvs)