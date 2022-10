Francis Amuzu (23) was hot deze zomer. Nice bood zo’n acht miljoen euro, maar de dribbelaar bleef uiteindelijk bij Anderlecht. Hij tekende zelfs een nieuw contract tot 2025 en hoopt nu om volgend jaar een transfer te versieren. Voor het eerst blikt hij terug op een bewogen periode. “Dat nieuwe contract is een bevrijding in mijn hoofd.”