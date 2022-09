Van Quickenborne ziet dagvaarding door drugscriminelen “met veel vertrouwen” tegemoet: “Ze voelen zich in het nauw gedreven”

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ziet de dagvaarding die drie beklaagden in grote drugsdossiers tegen hem zijn opgestart “met veel vertrouwen tegemoet”. Dat zei de minister in de marge van de opening van de nieuwe gevangenis in Haren. “Ik kan begrijpen dat bepaalde verdachten zich zorgen maken. We voeren de strijd tegen de drugsmaffia nu eenmaal op. Ze voelen zich in het nauw gedreven, en dat is terecht.”