Alligator zwemt door ondergelopen straten na orkaan Ian, inwoners denken ook een ‘haai’ te zien

Orkaan Ian kwam woensdag met verwoestende kracht aan land in de Amerikaanse staat Florida. De tropische storm trok een spoor van vernieling en eiste intussen al 21 dodelijke slachtoffers. Duizenden huizen zijn verwoest, bruggen en wegen zijn van de kaart geveegd. Straten staan blank in verschillende steden en dat heeft opmerkelijke gevolgen. In Orlando werd een alligator gefilmd die door het overstroomde gebied zwom, vlak bij huizen. Inwoners van Fort Myers denken ook dat ze een haai hebben gezien, maar experten kunnen op basis van videobeelden niet met zekerheid zeggen of het om een haai gaat, het zou volgens hen ook een andere, grote vis kunnen zijn.