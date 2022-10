Gilbert krijgt plots kaartjes van zijn overleden tante uit Amerika… die bijna halve eeuw onderweg zijn

Bijna een halve eeuw geleden verstuurde Helene Lemahieu op haar 47ste drie postkaartboekjes vanuit de Amerikaanse ‘Sunshine State’ Florida naar haar neefje Gilbert, toen een 39-jarige patissier in hartje Ieper. “Maar ik woon nog steeds op hetzelfde adres”, aldus Gilbert, die de boekjes nu pas kreeg en ze voorzichtig openmaakte om de “accordeonpostkaarten” uit te vouwen.

Elk boekje bevat meer dan tien foto’s van het Florida uit de jaren zeventig. Mickey Mouse presenteert Walt Disney World, in die tijd het splinternieuwe “vacation kingdom of the world”. De ander boekjes gaan over de witte stranden van Clearwater, en de stad Tampa, “gateway to the real Florida”, met foto’s van flamingo’s in Busch Gardens en boten op het Gasparilla Pirate Festival.

© Thijs Pattyn

“Al die plekken heb ik zelf nooit gezien, maar ik heb mijn tante wel een paar keer bezocht in Florida: bij haar thuis in Spring Hill. Ze was me zeer genegen en heeft me nog leren dansen op z’n Amerikaans. Ze was een schone, chique vrouw. Velen dachten dat ze mijn vrouw was. Maar ze is toch wel wat ouder hé, zei men. (lacht) Voor alle duidelijkheid: ze was niet mijn vrouw, wel mijn lievelingstante.”

Deze postkaarten zijn wel héél lang in de vergeethoek verzeild. Hoe dat kan? “Tja, ze zijn ergens in een postkantoor blijven liggen, zeker? Brieven kregen voorrang op zulke kaarten en misschien waren er eens verbouwingen of veranderingen in een postgebouw. De postbode heeft niet aangebeld. Ze lagen plots in mijn bus. Zonder uitleg.”

© Thijs Pattyn

(tpb)