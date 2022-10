Poetin viert “speciale, historische dag van de waarheid” op Rode Plein

Na de illegale annexatie van vier door Rusland bezette Oekraïense gebieden heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn daden gevierd op het Rode Plein in Moskou, waar een concert plaatsvindt voor de annexatie. Hij heeft ook verzekerd dat Rusland de overwinning in de oorlog zal binnenrijven.

“De waarheid is met ons en in de waarheid zit kracht. De overwinning zal ons toebehoren”, aldus Poetin voor enkele duizenden mensen, die Russische vlaggen bij zich hadden. De inwoners van de geannexeerde gebieden heette hij “welkom thuis”.

“Rusland opent niet enkel de deuren van zijn huis voor deze mensen, maar opent ook zijn hart”, zei hij ook, op een speciaal geïnstalleerd podium aan de muur van het Kremlin. Bovenaan op het podium staan de namen van de vier geannexeerde gebieden - Donetsk, Loehansk, Zaporizja, Cherson - net als Rusland vermeld, met links het opschrift “keuze van het volk” en rechts “samen voor altijd”.

© via REUTERS

De Russische president had het over een “speciale, historische dag, van de waarheid, van rechtvaardigheid”. Volgens hem verdedigen de Russische soldaten momenteel “heroïsch de keuze van mensen” in Oekraïne.

Samen met de vier door Rusland aangestelde leiders van de bezette gebieden zong hij ook het Russisch volkslied.