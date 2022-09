Eigenaar AS Monaco pompt weer 15 miljoen euro in verlieslatend Cercle Brugge

Op de algemene vergadering van Cercle Brugge is donderdag gebleken dat er vorig jaar een omzet was van 6,6 miljoen euro op een begroting van 23, 5 miljoen euro. Er werd een verlies geboekt van 1,9 miljoen euro, eigenaar Monaco paste dus weer 15 miljoen bij.

De nieuwe coach Miron Muslic kan over een bijna voltallige selectie beschikken voor zijn debuut op Gent. Miangue is wel nog twijfelachtig, Kehrer traint voluit mee maar de match komt allicht nog wat te vroeg voor de Duitse winger. Somers is 100% beschikbaar. Muslic trekt na de zaterdagtraining op afzondering naar Blankenberge. (kv)