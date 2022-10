De 27 EU-lidstaten zijn het vrijdag opnieuw niet eens geworden over een prijsplafond. Er komt een stuurgroep van zeven lidstaten om een nieuw voorstel uit te werken. Aangezien ook dwarsligger Duitsland aan boord is, verhoogt dat de kans op slagen, maar zal het eindresultaat nooit de versie zijn die ons land had voorgesteld.