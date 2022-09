Cyril Ngonge reageert op verbanning bij FC Groningen, trainer nuanceert: “Een leuke jongen, maar zijn reacties passen soms niet”

Ngonge moest sindsdien trainen en spelen met de beloften van FC Groningen. In de aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen AZ sluit hij weer aan bij de hoofdmacht.

“Ik werd naar de U21 gestuurd en ja... Nu ben ik terug”, aldus Ngonge op de persbabbel voor de competitiewedstrijd tegen AZ. “Ondertussen zijn er dingen gebeurd met de trainer. We hebben samen gesproken, maar ook met het team. Uiteindelijk is er besloten dat ik terug in de ploeg mocht komen en daarom ben ik nu hier. Begrijp ik waarom ik werd weggestuurd? Sommige aspecten wel, sommige aspecten minder, maar uiteindelijk heeft de trainer altijd het laatste woord. Ik moet doen wat er gevraagd wordt en wat er hoort in het team.”

“Het is een proces dat we zijn begonnen door te praten”, vult trainer Frank Wormuth aan. “Ik heb Cyril uitgelegd waarom, want de ploeg heeft een bepaalde norm. Dat heeft hij niet zo begrepen, dus toen heb ik het hem laten voelen. Zijn reactie na die twee weken is goed. We zijn in gesprek met hem, zijn mental coach en een psycholoog over zijn gedrag. Cyril is een leuke jongen, een goed mens, maar zijn reacties passen soms niet. Hij heeft ook niet door hoe zijn reacties op anderen overkomen. Hij moet dat leren controleren. We hebben hem een spiegel laten zien en we wilden hem altijd terug in de ploeg krijgen. Ondertussen heeft hij het begrepen en gevoeld.”

© ISOPIX

“Het is pas 3,5 week geleden, dus veel verbetering zal je nu nog niet zien”, stelt Ngonge. “Toen ik werd teruggezet moest ik beslissen of ik wilde blijven of weggaan bij de club. Daar moest ik wel even over nadenken, omdat je op zo’n moment boos bent. Na een uurtje heb ik besloten om hier te blijven, zodat ik kan laten zien dat ik nog niet klaar ben bij deze club.”

De seizoensstart van FC Groningen is nog niet heel overtuigend. De noordelingen haalden 7 punten uit de eerste zeven duels en staan voorlopig twaalfde. Ngonge scoorde wel twee keer voor zijn club, die hem in 2021 voor 200.000 euro overnam van RKC Waalwijk. Bij Club Brugge had de aanvaller geen toekomst meer. In het seizoen 2018-2019 speelde hij Ivan Leko vijf maal mee bij blauw-zwart.