Terwijl alles duurder lijkt te zijn, worden smartphones en andere multimedia goedkoper: “Twee factoren spelen mee”

Terwijl de inflatie is gestegen tot het hoogste niveau sinds augustus 1975, met ‘dank’ aan aardgas (+134,9 procent), elektriciteit (+81,3 procent) en huisbrandolie (+56,3 procent), worden televisietoestellen (-11,9%), smartphones (-9,9%), computers (-5,2%) en andere multimedia goedkoper.

”Daar spelen twee factoren in mee”, klinkt het bij Statbel. “Enerzijds zorgde onder meer het tekort aan halfgeleiders ervoor dat die producten vorig jaar al wat duurder werden. Anderzijds speelt ook een kwaliteitseffect: consumentenelektronica heeft de ‘gewoonte’ om beter te worden. Bij de berekening van de inflatie gaan we altijd uit van identieke producten. Voor een fles Coca-Cola van anderhalve liter is dat makkelijk, maar als de huidige tv-schermen bijvoorbeeld groter zijn dan die van vorig jaar of als een computer nu standaard met meer geheugen komt, dan gaan we na hoeveel dat grote scherm of dat extra geheugen vorig jaar kostte en bekijken dan de prijsevolutie.” (krs)