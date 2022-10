De 10 geboden van Diego Simeone bij Atlético Madrid, dinsdag te gast in Brugge: “Waaraan ik me het meest erger, is een team vol lafaards”

Dinsdag te gast in Jan Breydel: Diego ‘Cholo’ Simeone (52), de best betaalde voetbaltrainer ter wereld. Is de Argentijn ook: een schouwspel langs de zijlijn, the man in black, voetbaldier, een brok nijd en passie. En vooral: de man die Atlético Madrid vijf prijzen schonk, en ondanks twee verloren Champions League-finales naar de Europese top stuwde. Daarom: de tien geboden van Cholo Simeone.