Geen ‘De zevende dag’ vandaag wegens vakbondsactie tegen Septemberverklaring

Door een staking van de crew van ‘De zevende dag’ zal het actuaprogramma zondag niet te zien zijn op één. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. Directe aanleiding is de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. “Die voorzag in een paar miljoen extra werkingsmiddelen, terwijl de kosten met tientallen miljoenen zijn gestegen”, zegt Carlos Van Hoeymissen van ACV Transcom. Mogelijk volgen er nog meer acties.

“De facilitaire afdeling van het programma - cameramensen, studiomeesters en klanktechnici - legt zondag het werk neer”, zegt Van Hoeymissen. “Eigenlijk gaat het om een combinatie van factoren, maar de Septemberverklaring was inderdaad de onmiddellijke aanleiding. De aalmoes van een paar miljoen extra die daar aangekondigd werd, komt bovenop het besparingstraject waar we sinds april al in zitten. Als die beperkte compensatie voor de fors oplopende kosten gehandhaafd blijft, komen we in een scenario terecht waarin gevreesd mag worden voor een zichtbaar schrappen in het aanbod voor luisteraar, kijker en surfer.”

Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde donderdag aan dat er 200 miljoen wordt vrijgemaakt om scholen, zorginstellingen en andere publieke instellingen, zoals ook de VRT, te ondersteunen met hun gestegen energiefacturen. “We hebben de definitieve berekening nog niet gekregen, maar voor de VRT komt dat op een paar miljoen extra, en dat terwijl de VRT al voor tientallen miljoenen extra moet uitgeven door de hyperinflatie en de hoge energieprijzen”, aldus Van Hoeymissen. “Er komt dus opnieuw geen indexering van de werkingsmiddelen.”

Waarschuwingsactie

“De VRT zit in acute geldnood, en er wordt gevreesd voor nog meer banenverlies bovenop de 116 naakte ontslagen, 50 niet-vervangingen en uitbesteden van ‘Thuis’ dat in april al werd aangekondigd”, zegt de vakbondsman nog. Dat besparingsplan omvatte ook een structurele besparing van 25 miljoen euro in de periode 2021-’25.

“De Vlaamse regering mag dit als een waarschuwingsactie beschouwen”, klinkt het nog. “Als er geen structurele en duurzame oplossing uit de bus komt, zullen ook nà zondag nog dagen volgen waarop het licht uitgaat op VRT. En dan niet enkel bij ‘De Zevende Dag’ deze keer, maar met de hele VRT.”