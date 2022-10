Twee afhakers en een primeur op honderdste autosalon

De tweejaarlijkse bedevaart van autoliefhebbers richting Heizel was serieus in gevaar gekomen omdat verschillende constructeurs dreigden af te haken voor het eerste salon na corona. Maar vier maanden voor de opening blijk dat, op twee na, de volledige top 20 van de populairste merken in ons land toch aanwezig zullen zijn. Bovendien mag Brussel voor het eerst de prijs van ‘Europese auto van het jaar’ uitreiken.

Het honderdste autosalon, van 14 ot 22 januari 2023, zou geen feestelijke editie worden maar eerder eentje in mineur. De lockdown had constructeurs geleerd dat er andere, goedkopere manieren zijn om auto’s te verkopen. Zoals rechtstreeks online verkopen, wat Tesla doet. Of grote eigen evenementen opzetten waarbij je de aandacht niet met andere merken moet delen.

Maar vier maanden voor de opening van de feesteditie van het autosalon aan de Heizel kondigt organisator Febiac trots aan dat al 18 van de 20 best verkochte automerken in ons land een stand zullen hebben. “De officiële lijst met deelnemende constructeurs wordt pas eind oktober bekendgemaakt”, zegt Christophe Dubon van Febiac.

D’Ieteren, invoerder van onder meer Audi, Volkswagen en Skoda, was een van de grote spelers op de Belgische markt die twijfelden of ze nog wel een stand zouden nemen. Maar ze hebben intussen bevestigd. Net als onder meer Renault, BMW, Hyundai en alle andere populaire merken in ons land.

Volvo haakt af. “Net als de voorbije jaren nodigt Volvo Car Belgium de consument uit om bij de Volvo retailers het gamma en de services in alle sereniteit - zonder file en/of parkeerproblemen - te ontdekken”, zegt woordvoerder René Aerts Jr. in een korte reactie.

Europese auto van het jaar

Brussel krijgt ter gelegenheid van het 100ste Salon nog een extraatje. Het mag de prijs van ‘Europese auto van het jaar’ uitreiken. Een prestigeuze wedstrijd die al sinds 1964 wordt georganiseerd. Vorig jaar won de Kia EV6.

Dat Brussel nu die eer krijgt, dankt het aan het autosalon van Genève dat geannuleerd werd. Ook al wegens te weing interesse.

Het autosalon van Genève gold nochtans als het belangrijkste in de auto-industrie, omdat het in het verleden de meeste primeurs kreeg van nieuwe modellen.