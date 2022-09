Man (33) raakt verstrikt in gordijnen tijdens stalken ex-vriendin

Een bijzondere stalkingszaak in het Engelse Birchington. Een 33-jarige man genaamd Richard Holka stalkte zijn voormalige vriendin maar raakte tijdens een inbraakpoging in april verstrikt in haar gordijnen.

“Holka stalkte zijn ex-vriendin Amy Harland ruim twee weken lang en gaf haar het gevoel dat ze een ’gevangene in haar eigen huis’ was”, zei de rechter donderdag.

Toen Holka vast kwam te zitten in de gordijnen van zijn ex, was het Harland zelf die hem bevrijdde. Ondanks haar doodsangsten voor hem. Volgens de aanklager “moest ze hem wel helpen omdat ze niet wilde dat haar gordijnen zouden scheuren.” Nadat Holka uit de doeken was bevrijd, besloot hij de hond te stelen. Deze zouden ze destijds samen hebben aangeschaft.

De stalker krijgt een jaar voorwaardelijke celstraf en moet zes maanden in therapie voor zijn drugsverslaving.