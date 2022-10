CD&V-voorzitter Sammy Mahdi na een week vol hoogspanning: “Een ruggengraat hebben is één ding. Kamikazepiloot spelen iets anders”

Zijn partij is dieper verdeeld dan ooit, de Vlaamse regering ligt volledig op apegapen en Jan Jambon is kaltgestellt. Sammy Mahdi’s parcours van de voorbije week heeft een diepe krater achtergelaten in de Wetstraat. Toch vindt de CD&V-voorzitter dat hij geen strategische fouten heeft gemaakt. “Alle scenario’s had ik uitgedacht en voorbereid. Ja, ook een val van de regering.”