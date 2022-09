Tessa Wullaert opent haar rekening: Fortuna Sittard pakt eerste driepunter in Eredivisie

Vijf dagen nadat ze in tranen het veld verliet, kan Tessa Wullaert opnieuw lachen. Het boegbeeld van de Red Flames scoorde namelijk haar eerste doelpunt voor Fortuna Sittard.

Zwaar ontgoocheld droop Wullaert afgelopen zondag af nadat haar Nederlandse club, debutant in de Eredivisie, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen onverdiend verloor van Feyenoord (0-1). Wullaert kreeg de bal maar niet tegen de netten en werd bovendien onterecht afgevlagd voor buitenspel terwijl ze alleen op de doelvrouw af kon gaan.

In Zwolle tegen de vrouwen van PEC lukte het wel voor Fortuna Sittard. De geel-groenen kwamen al snel op een dubbele voorsprong na twee goals van Charlotte Tamar Hulst, maar zagen de thuisploeg nog voor rust op gelijke hoogte komen. Na de pauze drukte Fortuna door met doelpunten van Moïsa van Koot - op aangeven van Wullaert - en Anna Vera Knol. Wullaert legde een kwartier voor de tijd de 2-5 eindstand vast met haar eerste doelpunt van het seizoen.

Diede Lemey, Féli Delacauw en Jarne Teulings speelden net als Wullaert de volledige 90 minuten bij Sittard. In de stand is Fortuna na zesde met 3 punten. “Ik ben tevreden, maar eigenlijk had ik drie doelpunten moeten maken. Dus ik ben niet té content”, aldus Wullaert na de match.