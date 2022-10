T1 zijn is niet hetzelfde als T2, merkt Miron Muslic bij Cercle Brugge: “Als coach moet je een duizendpoot zijn”

Met de Bosnische Oostenrijker Miron Muslic wil Cercle Brugge de ploeg nieuw leven inblazen na de moeizame start. Aan gretigheid en gezonde agressiviteit zal het niet ontbreken, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of het na het vertrek van Dominik Thalhammer geen oude wijn in nieuwe zakken wordt. “Met de spirit van vorig seizoen zal het Cercle van vorig seizoen snel weer verrijzen”, maakt Muslic zich sterk.

Aan steun ontbreekt het Miron Muslic (40) niet voor de eerste grote opdracht van zijn nog prille trainerscarrière. Sportief directeur Carlos Avina gelooft echt dat de Oostenrijker met roots in Bosnië de geknipte man is om wel het maximum uit de ploeg te halen. Ook staf en spelers geloven dat Muslic het tij kan keren. Maar er is nog meer ondersteuning op komst. Sinds donderdag zijn ook de ouders van de nieuwe Cercle-coach aangekomen in Brugge. Ze namen voor de eerste keer in hun leven de trein naar Brugge en kregen donderdagavond al een eerste rondleiding in het Venetië van het noorden. Voor geen geld ter wereld wilden ze de eerste match van hun zoon als Cercle-T1 missen. En zoonlief wil dat in stijl doen. Zoals het de moderne coach tegenwoordig betaamt, zal ook Muslic zijn trainingspak in de kast laten en burgerkledij aantrekken. Of het een maatpak wordt, wilde hij nog niet kwijt. Maar pak of geen pak, de gedrevenheid zal er niet minder om zijn. Iedereen die Muslic kent weet dat hij een gedreven baasje is, een pitbull zeg maar. Een beetje naar het beeld dat ook Paul Mitchell, de grote sportieve baas van Monaco en Cercle, oproept.

“Maar ik besef evenzeer dat ik nu de eindverantwoordelijkheid heb en niet over de limiet kan gaan. Als T2 is het geen probleem om de ploeg te pushen tot het uiterste en zelfs erover, maar als T1 is dat geen optie. En als de verleiding toch te groot zou zijn, heb ik aan Jimmy De Wulf een goede assistent om mij in te tomen”, lacht Muslic, die vroeger zelf een aanvaller was. “Maar als coach mag dat geen invloed hebben. Ik moet nu ook denken als keeper, wingback, nummer zes of tien en als winger. Nu moet ik een duizendpoot zijn.”

Het mag hem dan wel niet ontbreken aan temperament, ze leerden Muslic vooral als een vriendelijke en attente man kennen. Iemand voor wie zijn gezin heel belangrijk is. “Vorige week na onze match tegen Heerenveen hadden we op vrijdag nog een lichte training en trok ik naar huis”, aldus de Oostenrijker. Ik was een dag onderweg en amper een dag ter plaatse, maar genoeg om energie te geven en te krijgen van mijn vrouw en drie kinderen.”

De jongste is al 17 jaar, Muslic is dus niet alleen een jonge coach, hij was ook een jonge vader. “Mijn roots liggen in Bosnië, als je de ideale vrouw hebt gevonden moet je niet aarzelen en er ook vol voor gaan. Dat is met de meeste zaken zo in het leven”, weet Muslic. Net zoals hij met Cercle vorig jaar ook de ideale werkgever vond. Waar hij nu vroeger dan verwacht de kans krijgt om zich te lanceren als hoofdcoach.

Verleden telt niet

“De energie die ik vorige week van mijn familie kreeg, geef ik door aan mijn spelers. Op een tweetal jongens na hebben we dezelfde ploeg als vorig jaar en dus moeten ook dezelfde prestaties mogelijk zijn als toen, toen we een reeks van 24 op 30 neerzetten. Waarom het er tot dusver niet uitkwam? Dat is niet belangrijk, het verleden telt niet, de toekomst telt en deze ploeg zal het goed doen. Er is veel kwaliteit en dat moeten we nu op het veld bewijzen.”

Bij Cercle hopen ze ook dat Muslic er zal in slagen om de Dino Hotic van vorig jaar weer boven water te doen komen. Hij spreekt dezelfde taal als Hotic en kan meer tot hem doordringen. “Dino is een sleutelspeler voor ons en we zullen hem ook de sleutels geven om die hoge verwachtingen in te lossen.” Lukt dat, dan kunnen Cercle en Muslic samen vertrokken zijn om succes te boeken, zo niet zal vroeg of laat duidelijk worden dat het toch een verhaal van oude wijn in nieuwe zakken was.