Ex-Buffalo Milos Maric geeft zondagmiddag de aftrap in de Ghelamco Arena: “Dit is nog altijd mijn club”

Maric in zijn Gentse periode met een stevige ingreep op Boussoufa. “Ik was geen Mister Nice Guy op het veld.” — © BELGA

De voormalige Servische middenvelder spreekt zoals hij vroeger ook voetbalde: zonder franjes en to-the-point. Als spelersmakelaar bewandelt hij nu nieuwe wegen, maar zondagmiddag geeft hij maar wat graag de aftrap in de Ghelamco Arena: “Eigenlijk ben ik bijna alle wedstrijden aanwezig in Gent, want ik heb zelfs al enkele jaren een abonnement.”

Het is eigenlijk nog niet eens zo lang geleden dat Milos Maric zijn opwachting maakte in de thuishaven van de Buffalo’s. Vorige week tekende hij ook present voor de galawedstrijd met de AA Gent Legends én Ronaldinho: “Het was een enorm emotionele avond. Terug op het veld staan in Gent, deed me meer dan ik zelf had verwacht. Met Ronaldinho praatte ik niet zoveel, hij vertrok kort na de match al naar zijn hotel. Voor mij was het vooral fijn dat ik nog eens in Gent speelde en enkele oude ploegmakkers kon begroeten.”

Gent plukte de Serviër weg bij Olympiakos Pireaus, waar hij samenwerkte met Trond Sollied. Een samenwerking die later ook bij de Buffalo’s een succesvol vervolg kreeg: “We kenden elkaar goed. We werkten anderhalf jaar goed met elkaar in Griekenland en toen de kans zich aandiende om naar Gent te komen, heb ik niet getwijfeld. Maar ik wekte ook nog bij Lierse met Trond. Dus hij is eigenlijk de rode draad in mijn loopbaan.”

Toch schat Maric vooral zijn relatie met AA Gent hoog in, want hij presteerde er tweeënhalf jaar op topniveau en kon er uiteindelijk ook een transfer naar Bochum versieren. “Dat is al lang geleden, hè. 2009, dat is een eeuwigheid. Ik gaf inderdaad altijd alles voor Gent en toen Bochum zich meldde, was dat een prachtige uitdaging. Het werd geen groot succes en ik was ook geen 22 jaar meer, hè. Zonde dat mijn Duits avontuur uiteindelijk maar een jaar duurde.”

“Respect is the key, man”

Na zijn minder geslaagde passage bij Bochum, kwam Maric nog uit voor Lierse, Lokeren en Waasland-Beveren: “Ik zette in 2016 een punt achter mijn actieve loopbaan. Nu probeer ik mezelf opnieuw uit te vinden. Zo wil ik graag samenwerken met jonge spelers en daarvoor moet je ook durven te investeren in die contacten. Ik durf toch wel te zeggen dat ik het wereldje ken en ook het spelletje heeft geen geheimen meer voor mij.”

“Eigenlijk ben ik nog altijd bijna alle wedstrijden aanwezig in Gent, want ik heb zelfs al enkele jaren een abonnement. Uiteraard is het ook interessant voor mijn job, want ik ben sinds 2018 spelersmakelaar, maar ik hou ook gewoon van deze club en de fans. Het bestuur heeft me ook altijd formidabel behandeld. Dit is gewoon mijn club. Ik speelde met AA Gent de bekerfinale in 2008 en nadien beleefde ik ook een mooie momenten onder Michel Preud’homme.”

Terwijl hij vroeger altijd voorop ging in de strijd: “Ik was geen Mister Nice Guy op het veld”, klinkt hij nu rustig en bedaard. “Als speler heb ik veel meegemaakt, maar toch leer ik nog elke dag bij. Zo ben ik soms oprecht verbaasd hoe weinig sommigen van voetbal kennen. Dat is soms shocking. Ik zal hoe dan ook nooit mezelf verloochenen. Respect is the key, man. En loyaliteit.”

Die principes hanteert Maric ook in zijn loopbaan als makelaar: “Het is niet omdat ik een abonnement heb in Gent, dat ik verwacht dat ik sowieso spelers mag brengen naar AA Gent. Zo werkt het niet, gelukkig maar. Weet je, ik heb mijn trainersdiploma behaald, maar ik ben makelaar geworden omdat Ivan Leko me dat vroeg. Ik speelde nog samen met hem in Lokeren en we zijn sindsdien echt dikke vrienden en nu behartig ik zijn belangen. Dankzij hem kon ik mijn carrière als makelaar lanceren, dat vergeet ik nooit.”