Doelpuntenkermis in Challenger Pro League tussen Virton en Club NXT eindigt onbeslist, Dender kruipt weg uit kelder

In de ouverture van de zevende speeldag van de Challenger Pro League is een doelpuntenkermis tussen Virton en Club NXT vrijdagavond onbeslist geëindigd: 3-3.

De Luxemburgers hadden amper vier minuten nodig om de ban te breken tegen de beloften van Club Brugge. Souleymane Anne (4.) was de bezoekende defensie te snel af en gaf Nick Shinton het nakijken. De West-Vlamingen hesen zich enkele minuten later al langszij toen Noah Mbamba (9.) op de juiste plaats stond om een rebound binnen te prikken.

Kyriani Sabbe (25.) zette de scheve situatie zelfs volledig recht: de linksachter versnelde naar binnen en plaatste het leer van aan de rand van de 16 buiten het bereik van Thomas Vincensini. Ruben Droehnle (45.) hing de bordjes op slag van rust opnieuw in evenwicht door een vrije trap via de deklat in de rechterbovenhoek te borstelen. Shon Homma (50.) bezorgde de Bruggelingen vroeg in de tweede helft een nieuwe bonus, terwijl Anne (70.) na een omgezette penalty met zijn tweede treffer voor 3-3 zorgde en daarmee de eindstand bepaalde.

Op hetzelfde tijdstip was de Cegeka Arena het decor voor de ontmoeting tussen de U23 van Genk en hekkensluiter Dender (0-2). De Oost-Vlamingen boekten een tweede opeenvolgende overwinning en sluizen hun laatste plaats op die manier door aan provinciegenoot Deinze. Mike Smet (75.) en Nicolas Rajsel (84.) troffen raak.

Virton kampeert momenteel op de achtste plaats in de tussenstand van de op een na hoogste Belgische voetbalafdeling met 8 punten. Dender en Club NXT volgen op de 9e en 10e plaats met een punt minder, terwijl jong Genk elfde en voorlaatste is met 5 eenheden.