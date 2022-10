Geen moment rust voor Union en Karel Geraerts: “Negen wedstrijden in oktober, dertien met november erbij”

De interlandbreak zit erop en de spelers van Union – op uitzondering van de internationals – konden even uitblazen. En of dat belangrijk was: met een onvoorstelbaar drukke periode voor de deur is het moneytime voor de Brusselse vicekampioen. “Die opeenvolging van wedstrijden is niet enkel voor mij iets nieuws, het is ook voor heel wat spelers het geval”, ziet coach Karel Geraerts (40).

Liefst 13 wedstrijden in 42 dagen: Union haspelt in oktober en begin november de ene wedstrijd na de andere af. Voor heel wat spelers zijn Europese wedstrijden – op uitzondering van de vorige vier matchen dit seizoen – een nieuw gegeven, en vooral de opeenstapeling van wedstrijden op zo’n korte periode is een nieuwigheid. In oktober alleen al werken de Brusselaars negen wedstrijden af. Het doet ons ons afvragen in welke mate het ‘kleine’ Union klaar is voor deze uitdaging.

Eén ding weten we alleszins al zeker: Union breidde de kern afgelopen zomer flink uit met die drukke kalender in het achterhoofd. Sterkhouders als Deniz Undav, Casper Nielsen en Kaoru Mitoma vertrokken wel, maar met aanwinsten als Victor Boniface en Simon Adingra haalde Union meteen vervangers in huis. En het ging verder dan dat: El Azzouzi, José Rodriguez, Eckert Ayensa, Gustaf Nilsson, Ross Sykes, noem maar op. Union vulde de kern serieus aan, waardoor coach Karel Geraerts over voldoende rotatiemogelijkheden lijkt te beschikken. En dat is in deze drukke maanden een godsgeschenk voor de Limburgse coach. “Ik denk dat iedereen klaar is voor deze enorm drukke periode” beseft Geraerts. “In oktober alleen al spelen we negen wedstrijden, en met november erbij komen we aan dertien stuks. Dat is een wedstrijd om de drie à vier dagen. Dat is niet enkel voor mij iets nieuws, maar voor heel wat spelers is het ook wennen. In zo’n drukke periode zijn er heel wat parameters waar je als coach rekening mee moet houden: vermoeidheid, blessures en kwaaltjes, noem maar op. Ik weet dus dat ik mijn volledige groep zal nodig hebben.”

Geblesseerden

Die blessurelast is alleszins al een zorgpunt voor Geraerts: de terugkeer van Koki Machida, die momenteel in Japan revalideert van zijn heupblessure, lijkt er niet meteen aan te komen. En met nu ook het uitvallen van spitsen Gustaf Nilsson en Dennis Eckert Ayensa heeft Geraerts voorin ook weinig spoeling. “Het is inderdaad jammer dat ze momenteel geblesseerd zijn. Bij Gustaf moeten we het dag per dag bekijken, maar de blessure van Ayensa is erger dan verwacht. Het is niet alleen erg jammer voor hen, maar ook voor ons. Twee spitsen die wegvallen, is uiteraard zuur, want ik heb liever meer keuze bij het opstellen van mijn ploeg”, aldus Geraerts.

Hij zal moeten roeien met de riemen die hij heeft, al lijkt de kern breed genoeg om de drukke periode te kunnen overbruggen indien het aantal geblesseerden de komende anderhalve maand meevalt. Het is geen geheim dat Geraerts bovendien de focus vaak legt op een goeie recuperatie, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Een methode waar ook Mazzu erg veel belang aan hechtte. Maar of dat ook nu voldoende zal zijn om deze zware periode te overbruggen, valt af te wachten. Tegen Eupen leken ze bij Union alleszins al op hun tandvlees te zitten, en het programma dat er nu aan komt, is nog een pak uitdagender.