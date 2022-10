Bayern speelt Champions League-tegenstander van Club Brugge zoek: blunder van doelman als pijnlijk dieptepunt

Bayern München heeft vrijdagavond in de opener van de achtste speeldag van de Bundesliga opnieuw van de zege mogen proeven. Het liet Bayer Leverkusen, opponent van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League, geen kans: 4-0.

Halfweg was de match al gelopen in de Allianz Arena. Leroy Sané (3.) en Jamal Musiala (17.) bezorgden de Rekordmeister een vroege dubbele voorsprong en Sadio Mané (39.) nam met de rust in zicht de laatste twijfels weg.

In de tweede helft zag Mané even voor het uur een tweede treffer door de neus geboord worden omwille van een voorafgaande overtreding. Thomas Müller (84.) legde in de laatste minuten nog een vierde Beierse doelpunt in het mandje.

De beelden:

Het was de eerste overwinning in competitieverband voor Bayern sinds 21 augustus (0-7 op Bochum). Sindsdien pakten de troepen van Julian Nagelsmann een povere 3 op 12.

Bayern klimt dankzij de driepunter voorlopig naar de tweede plaats in de algemene rangschikking van de Duitse eerste klasse met 15 punten, in het zog van fiere leider Union Berlijn (17 ptn.), tegenstander van Union Sint-Gillis in de groepsfase van de Europa League.