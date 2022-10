“Eén op zes kmo’s heeft ontslagplannen in vierde kwartaal”

Tussen oktober en eind december plant 31 procent van de Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) personeel aan te werven. In juni was dit nog 38 procent, en in maart zelfs 43 procent. De ontslagintenties daarentegen zijn opnieuw gestegen tot één op de zes kmo’s (16,6 procent), en zitten op hetzelfde niveau als in het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstenbedrijf SD Worx bij 573 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken naar hun tewerkstellingsplannen van het vierde kwartaal.

De aanwervingsplannen van kmo’s dalen volgens deze bevraging voor de tweede keer op rij. De daling is het sterkst in Vlaanderen, in de dienstensector en bij kleine kmo’s met 5 tot 19 werknemers. De grotere kmo’s en kmo’s in Brussel passen hun aanwervingsplannen minder significant aan.

“Dit is een bevestiging van de groeivertraging”, zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. “We zien een dalend aantal kmo’s met rekruteringsplannen en een stijgend aantal kmo’s die een ontslag voorzien. Gemiddeld wil nu minder dan één op de vijf kmo’s (18 procent) de ontslagen medewerker vervangen. Vóór corona voorzag één op de twee kmo’s vervanging.” Achtentwintig procent van de kmo’s (tegen 17 procent) verwachten minder werkvolume, en minder kmo’s (25 procentin plaats van 31 procent) voorzien een toename van het werk.

Het is vooral de stijging van loonkosten die kmo’s ertoe brengt ontslagen te overwegen. Het element loonkost weegt in de dienstensector (40,0 procent) iets zwaarder dan in de industrie en bouw (39,3 procent). “De meerderheid van de kmo’s kan de loonstijgingen niet doorrekenen. Dit heeft een negatieve impact op de tewerkstellingsvooruitzichten”, aldus Annelies Rottiers.

Ook de stijgende energie- of grondstofkosten spelen een rol in de ontslagintenties. De energiekosten wegen zwaarder voor de dienstensector (19,9 procent) dan voor de industrie en bouw (9,5 procent). Voor de factor grondstoffen is dat omgekeerd: 15,2 procent in sector industrie en bouw tegen 5,1 procent in de diensten.