Boli Bolingoli is terug in het land: “Met de kwaliteit die KV Mechelen heeft, is zelfs play-off 1 haalbaar”

Boli Bolingoli (27) keert met KV Mechelen terug naar Club Brugge, waar hij destijds doorbrak als prof. Na vijf jaar buitenlands voetbal heeft de linksachter zijn rugzak gevuld met heel wat ervaring. Hoe voelt het om Manchester United te verslaan in de Champions League? Waarom kent de Schotse premier zijn naam? En wie is er nu eigenlijk sneller: Haaland of Bolingoli?

In de zomer van 2022 kwam er, met zijn transfer naar KV Mechelen, officieel een einde aan het buitenlands avontuur van Boli Bolingoli. Maar eigenlijk streek de Antwerpenaar al in maart neer in België. De reden? De inval van Rusland in Oekraïne. Bolingoli, die door Celtic net enkele dagen voor de oorlog begon was uitgeleend aan het Russische FK Oefa, verbrak er zijn contract. “De deal was echt nog maar net rond. Ik ben amper op de club geweest”, vertelt Bolingoli. “We waren twee weken op stage in Turkije toen de situatie in Rusland en Oekraïne erger en erger werd. Terugkeren naar Rusland had voor mij geen zin.”

Conditie onderhouden

Sindsdien onderhield Bolingoli in Antwerpen zijn conditie, zagen we toen op zijn Instagram-profiel. “Het seizoen bij Celtic duurde nog slechts enkele maanden en ze konden mij toch niet meer inschrijven. Ik vond het beter om hier in België individueel verder te trainen en dichter bij mijn familie te blijven.”

In het Antwerpse – meer bepaald bij Berchem Sport en later ook bij Antwerp en Germinal Beerschot - zette hij zijn eerste stappen in het voetbal, net als zijn neefjes Romelu en Jordan Lukaku. “Met Romelu en Jordan heb ik nog niet kunnen afspreken. Dat is nogal moeilijk als je alle drie profvoetballer bent.” Dat voetballen in het bloed zit, is een understatement in de familie van Bolingoli. “Dat is altijd leuk op familiefeestjes. Romelu was altijd al steviger, het is moeilijk om de bal af te pakken van hem. Maar dat was vroeger (lacht). Zo leer je voetballen, met vrienden en familie. Toevallig spelen mijn kleine neefjes nu ook bij KV Mechelen.”

Bolingoli volgde het voorbeeld van zijn neefjes en tekende Achter de Kazerne tot 2024. Na vijf jaar buitenland koos de Belgische Congolees opnieuw voor de Jupiler Pro League. KV is na Club Brugge en STVV zijn derde club in de Belgische hoogste klasse. “Mijn prioriteit was een transfer naar een club waar ik aan spelen toekwam. Of het nu in België was of ergens anders, dat maakte niet uit. Naar Mechelen komen was puur sportief de beste keuze. Deze club heeft me vertrouwen gegeven en vooral de zin om te voetballen. Ik wilde opnieuw meer matchen spelen.”

Zowel defensief als offensief bewijst Bolingoli momenteel zijn waarde voor Malinwa op de linksachter, al miste hij heel wat minuten door kleine blessures. “Ik kwam hier toe met een beetje fysieke achterstand, maar voorlopig gaat het goed. Ik voel me steeds beter. Ik heb steeds meer vertrouwen op het veld. Ik ben heel blij dat ik hier ben.”

Over de matige competitiestart maakt Bolingoli zich allang geen zorgen meer. “Ik hoop dat we de komende wedstrijden meer punten halen en dan komt alles goed. Ik wil met KV Mechelen zo hoog mogelijk eindigen. Met de kwaliteit die we hebben, kunnen we zelfs play-off 1 halen. (we kijken verbaasd) Jawel. Je moet ambitieus zijn. Oké, veel nieuwe spelers, een nieuwe coach, … Dat vraagt allemaal tijd. Maar eens we op dreef zijn, moet dat lukken. KV Mechelen eindigde vorig jaar ook goed, waarom dit jaar niet opnieuw?”

Twee jaar geleden moest Bolingoli het nog opnemen tegen Marcus Rashford en de andere sterren van Manchester United. — © AFP

Sneller dan Haaland?

Bolingoli mikt hoog, zo veel is duidelijk. De 27-jarige verdediger droomde bij zijn vertrek uit België ook al groots. In 2017 zette hij de stap naar Rapid Wien om daar twee jaar later een transfer naar Celtic te versieren. “Wenen was voor mij eerst wel een verrassing, want als jonge voetballer droom je altijd groter. Maar ik heb snel de klik kunnen maken, het is uiteindelijk wel een grote club in Oostenrijk en ze spelen bijna elk jaar Europees. Ik heb in de competitietopper tegen Salzburg zelfs nog tegen Haaland gespeeld, hij viel een kwartier voor tijd in. Hij speelde toen al indrukwekkend, hij was duidelijk een talentvolle speler. Wie de snelste van ons twee is hebben we niet kunnen testen, want hij speelde niet op mijn flank (lacht). Het is leuk dat ik hem heb zien evolueren en kijk, nu speelt hij bij Manchester City.”

Zijn sterke passage in Oostenrijk leverde Bolingoli een transfer naar Celtic op. De internationale carrière leek gelanceerd. “Ik wilde verder groeien in Schotland. Ik speelde een sterk eerste seizoen en we speelden kampioen. Maar in het voetbal heb je hoogtes en laagtes. Ik liep er een knieblessure op waardoor mijn ontwikkeling wat vertraging opliep.” Tijdens zijn periode in Schotland brak de coronacrisis uit. Bolingoli overtrad met een reisje naar Spanje de coronaregels, waardoor een relletje ontstond. Het leverde hem niet alleen kritiek van toenmalig Celtic-trainer Neil Lennon op, maar ook van de Schotse premier Nicola Sturgeon. “Dat was een fout, zoals iedereen wel eens vergissingen maakt. Celtic heeft uiteindelijk de pagina omgedraaid. En ik ook.”

Met Basaksehir, aan wie hij werd uitgeleend door Celtic omdat hij in Schotland wat op een zijspoor zat, trof hij in het seizoen 2020-2021 PSG, Manchester United en Leipzig in de groepsfase van de Champions League. “Ik wilde spelen, dus Basaksehir was een goede oplossing. Tot aan mijn blessure ging het daar goed. Ik was er wel bij in de belangrijke Champions League-matchen tegen PSG en Manchester United. Tegen ManU wonnen we zelfs (Bolingoli speelde negentig minuten in de 2-1-zege, red.). Dat was een mooie ervaring. Achteraf gezien mag ik echt niet klagen. Elke carrièrestap die ik gezet heb, heeft mooie herinneringen opgeleverd.”

Ex-Club Brugge

Is er in vijf jaar tijd veel veranderd in de Belgische competitie volgens Bolingoli? “Ik vind van wel. Vijf jaar geleden was er al veel kwaliteit, en dat is alleen maar gebeterd. Je ziet ervaren spelers terugkeren naar België en de topclubs doen echte toptransfers.”

Bolingoli in het shirt van Club Brugge. — © BELGAIMAGE

Bij KV Mechelen vond Bolingoli eerst Storm en later ook Verstraete terug. De drie kennen elkaar van de Brugse jeugd. Vooral op de linkerflank lijkt het te klikken tussen Bolingoli en Storm. “Dat je elkaar al kent van vroeger maakt het gemakkelijk. We kennen elkaars kwaliteiten. Ik speel als verdediger erg aanvallend en ga, net zoals hij vaker doet, ook wel eens de een-op-een-actie aan. We zoeken de perfecte balans tussen elkaar. Een ploegmaat als Storm moet je uiteraard genoeg ruimte geven met de bal.”

Storm en Verstraete speelden in al die jaren wel vaker tegen hun ex-club, voor Bolingoli is het de eerste keer. “Ergens speelt dat wel in het achterhoofd. Maar uiteindelijk gaan we daar gewoon naartoe om die wedstrijd te winnen.” Vanaken, Mechele en Vormer zijn ploeggenoten van toen die nog steeds deel uit maken van de Brugse kern. “Of ik nog contact heb met hen? Niet echt, behalve dan een berichtje via Instagram af en toe. Ik volg Club wel in de Champions League. Ze laten mooie dingen zien en dat is goed voor het Belgische voetbal. Maar dit weekend wil ik ze gewoon kloppen in eigen huis. Net zoals in de topwedstrijden die daarop volgen moeten we met vertrouwen spelen. Dan is alles mogelijk. Of het nu tegen Club Brugge is of tegen Barcelona.”