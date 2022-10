Bestuurster ramt vier wagens in Wevelgem: veel schade, vrouw in shock afgevoerd

Een bestuurster botste zaterdagmorgen met vier voertuigen in de Kortrijksestraat in Wevelgem. Ze viel wellicht in slaap. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurster reed ter hoogte van de Audi-garage in de Kortrijksestraat in Wevelgem. Het is een recht stuk weg waar weinig ongevallen gebeuren. Ze viel echter wellicht in slaap of werd onwel. Ze botste met geparkeerde wagens en met een bestuurder die uit de andere rijrichting kwam. De man had net inkopen gedaan iets verderop. De bestuurster werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurders bleven ongedeerd. De materiële schade was wel aanzienlijk.