Topman Belgisch leger wil dienstplicht weer invoeren: “Kan nodig zijn om grondgebied Europa te verdedigen”

“De afschaffing van de dienstplicht in 1992 was een gevolg van verschillende factoren”, zegt admiraal Hofman. “De val van de Berlijnse Muur, het einde van de Koude Oorlog, technologische ontwikkelingen die de opleiding ingewikkelder en langer maakten, de motivatie binnen de samenleving, maar ook budgettaire overwegingen.”

Maar volgens Hofman is het tijd om na te denken over een herinvoering, zeker gezien de gespannen globale geopolitieke situatie. “Omdat het mogelijk zou kunnen zijn dat we het grondgebied van de NAVO of het grondgebied van Europa moeten verdedigen. Dat zou de nood om die mensen onder de wapens te roepen kunnen rechtvaardigen. Dat zou logisch zijn. Een verplichte militaire dienst maakt het ook mogelijk om een ​​band te creëren tussen het leger en de natie, en een gehechtheid aan defensie. Of dat technisch mogelijk is? Morgen niet, maar wel in de komende jaren. Al zouden we dan wel budgetten, uitrusting, en mannen nodig hebben, om de dienstplichtigen op te leiden.”