Oekraïne beschuldigt Rusland van ontvoering baas kerncentrale Zaporizja: “Hij werd door legerpatrouille uit auto gesleurd en geblinddoekt afgevoerd”

Russische troepen hebben de directeur-generaal van de bezette kerncentrale van Zaporizja ontvoerd. Ihor Moerasjov werd op een weg op de site door een legerpatrouille uit zijn auto gesleurd, en geblinddoekt afgevoerd naar een onbekende locatie. Dat zegt Petro Kotin, topman van staatsbedrijf Energoatom. Het lot van Moerasjov is onbekend. Kotin roept het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA op om zijn vrijlating te vragen. Rusland reageerde nog niet op de aantijging.

Volgens Kotin vormt Rusland een bedreiging voor de veiligheid van Zaporizja, de grootste kerncentrale op het continent. De Oekraïense werknemers van de bezette kerncentrale worden geterroriseerd, luidt de aanklacht. De site in het zuidoosten van Oekraïne is al sinds maart in handen van Russische troepen. De kerncentrale werd al meermaals aangevallen, waarbij beide partijen elkaar beschuldigen. De IAEA waarschuwde reeds voor gevechten die een nucleaire catastrofe kunnen veroorzaken, en pleitte voor een veiligheidszone rond de kerncentrale.