Brand in schoolgebouw in Sint-Pieters-Woluwe is geblust

De brand die zaterdagvoormiddag woedde in een school in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe, is volledig geblust. Dat meldt de Brusselse brandweer. Bij de brand en de bluswerken vielen geen gewonden, maar de schade aan de eetzaal is aanzienlijk. Het gaat om de school Notre Dame des Grâces, aan de Vogelzanglaan.