Uitzonderlijk veel onweer in september

In een doorsnee septembermaand valt er 65,3 mm regen. Vorige maand ging het in Ukkel om 104,8 mm. De regen viel verspreid over 20 dagen, wat ook vrij veel is. Het record van 2001, 199,4 mm, werd wel lang niet gehaald.

De maand begon zeer warm, maar eindigde opvallend koud. De eerste tien dagen was het 19,3 graden tegen een normale 16,2 graden. De laatste tien septemberdagen waren dan weer de koudste van de laatste dertig jaar: 11,3 graden tegen normaal 14,2 graden.

De gemiddelde temperatuur voor de volledige maand bedroeg 14,9 graden in Ukkel, niet ver van de normale waarde van 15,2 graden. De temperaturen varieerden tussen 5 graden op 29 september en 30,9 graden op 5 september.