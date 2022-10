Brussels Airlines schrapt vluchten naar Burkina Faso na staatsgreep, Belgische ambassade wordt gesloten

Na de militaire staatsgreep in Burkina Faso heeft de Belgische ambassade tot nader order de deuren gesloten. Dat meldt Buitenlandse Zaken in het reisadvies voor het West-Afrikaanse land. Brussels Airlines heeft een vlucht naar hoofdstad Ouagadougou geschrapt.

Luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba is vrijdag door andere militairen uit zijn functies ontheven. Het is al de tweede staatsgreep in acht maanden in Burkina Faso. Damiba had in januari de macht gegrepen.

LEES OOK. Juntaleider in Burkina Faso ontheven uit zijn functie, kondigen militairen aan op tv

Buitenlandse Zaken raadde Belgen al sinds de eerste coup in januari af om niet-noodzakelijke reizen naar het land te maken. Nu sluit ook de ambassade de deuren voor het publiek. De situatie blijft onzeker, luidt het. Er geldt een strikte avondklok van 21 tot 5 uur.

Brussels Airlines biedt rechtstreekse vluchten aan tussen Brussel en Ouagadougou. De maatschappij had zaterdag een vlucht gepland, maar heeft die geannuleerd. “We monitoren de situatie van zeer dichtbij en zullen op basis van verdere evoluties en updates beslissen over de komende operaties. De volgende vlucht is gepland op maandag.”

Passagiers die de komende week naar Ouagadougou vliegen met Brussels Airlines kunnen gratis omboeken.