Natuurorganisatie van prins Harry onder vuur nadat drie mannen sterven bij transport van olifanten: “Ze geven meer om dieren dan om mensen”

In juli werden meer dan 250 olifanten – onder andere door de ngo African Parks, waarvan de Britse prins Harry voorzitter is – vanuit het natuurpark Liwonde, in het zuiden van Malawi, overgebracht naar het veel grotere Kasungu-park. Het ging om de grootste dergelijke operatie ooit, toeterden de verantwoordelijke ngo’s toen.

Maar wat er niet bij werd verteld, was dat twee mannen in een nabijgelegen dorp kort na het transport vertrappeld werden door twee olifanten, omdat een geplande omheining die de dieren in het park had moeten houden, nog niet af was voor de olifanten overgebracht werden. Een derde man werd in september vertrappeld.

“We verwelkomden de komst van de olifanten, omdat ze het toerisme nabij Kasungu zullen stimuleren”, aldus een vertegenwoordiger van de lokale bevolking. “Maar de omheining had eerst afgewerkt moeten worden. De ironie is dat het Liwonde-park wél volledig omheind is. Deze ervaring toont nog maar eens aan dat dergelijke organisaties meer om dieren geven dan om mensen.” De families van de mannen zouden een eenmalige schadevergoeding van zo’n 160 euro gekregen hebben.

Volgens het nationale parkagentschap van Malawi waren de mannen te dicht bij de dieren gekomen om foto’s te nemen. Twee mannelijke olifanten werden na de incidenten zoals wettelijk verplicht afgemaakt.

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP