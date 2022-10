Grote ravage nadat bestuurder (69) bushokje ramt aan Nekkerspoel: “Ongeval vermoedelijk door medische oorzaak”

Een 69-jarige Mechelaar belandde zaterdagnamiddag met zijn voertuig in een bushokje aan Nekkerspoel in Mechelen. De hulpdiensten rukten in allerijl uit naar de plaats van het ongeval. Het slachtoffer is waarschijnlijk onwel geworden en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Verschillende politievoertuigen en een ziekenwagen kwamen ter plaatse aan Nekkerspoel. Het voertuig is getakeld. De ravage is groot, want ook het bushokje aan het Ontvoeringsplein is compleet vernield. Gezien de drukke plek waar het ongeval gebeurde, trok het meteen de aandacht. “Er was één partij bij het ongeval betrokken”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Vermoedelijk is de oorzaak medisch.”