Wilfried (68) en Annick (56) namen kleinkinderen in huis nadat hun moeder werd vermoord: “We hebben daar niet over moeten nadenken”

Herentals

In Ranst wordt vandaag afscheid genomen van Wim Janssens (37) en Joyce Van Roosbroeck (36), het koppel dat vorig weekend om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval in Koningshooikt. Hun dochters van 6 en 9 jaar worden nu opgevangen door hun grootouders. En dat wordt geen makkelijke taak, weten Wilfried De Strijcker (68) en Annick Bauweraerts (56), die ook hun kleinkinderen opvoeden nadat hun moeder werd vermoord. “Het is zwaar, maar we doen dit uit liefde, niet omdat het moet.”