“Lichamen van twintig doodgeschoten burgers gevonden in konvooi wagens in noordoosten van Oekraïne”

Vrijdag werd ook in de oblast Zaporizja een groot aantal doden gevonden in een civiel konvooi. — © via REUTERS

Nabij Koepjansk in het noordoosten van Oekraïne zijn de lichamen gevonden van minstens twintig burgers, zo meldt de lokale gouverneur Oleh Synjehoebov. De burgers werden doodgeschoten, klinkt het zaterdag in een boodschap via de berichtenapp Telegram.

“Er is een konvooi wagens met doodgeschoten burgers aan boord aangetroffen. Volgens voorlopige gegevens zijn er twintig overleden personen in die wagens.” Volgens de gouverneur van Charkov zijn de Russen verantwoordelijk. De “Russische bezetters hebben deze burgers aangevallen die aan de bombardementen wilden ontkomen”.

De gouverneur hekelt een “niet te rechtvaardigen wreedheid”. Politie en experten zijn nu ter plaatste voor de nodige onderzoeken.

Koepjansk werd op 10 september tijdens de begindagen van het Oekraïense tegenoffensief heroverd op de Russische troepen. Wegens de directe spoorverbinding met Rusland is het een strategisch belangrijke stad.

Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden vrijdag in de regio Charkiv minstens elf lichamen gezien van doodgeschoten mensen in wagens. Er was sprake van een weg die de Russen hadden verlaten bij hun terugtrekking. Het konvooi wagens bevond zich op een weg die vertrekt in het dorp Kyrylivka, 70 kilometer ten oosten van Charkov en zowat 50 kilometer van Koepjansk.

Vrijdag hadden de Oekraïense autoriteiten nog melding gemaakt van een Russische aanval in de zuidelijke regio Zaporizja, deels bezet door de Russen, waarbij minstens 30 mensen om het leven waren gekomen.