5.000 Russische soldaten omsingeld in Lyman, Oekraïense troepen trekken strategische stad in: “We zijn genaaid. Ik bel om afscheid te nemen”

Oekraïense soldaten zijn zaterdag de stad Lyman ingetrokken, zo deelt het leger zaterdagnamiddag mee. Lyman, in het oosten van het land, is een belangrijk spoorknooppunt dat onder controle van het Russische leger was. Eerder raakte bekend dat de Oekraïense troepen er zowat 5.000 Russische soldaten hadden omsingeld.

“Oekraïense luchtaanvalstroepen gaan Lyman in de regio van Donetsk binnen”, zo tweette het ministerie van Defensie in Kiev zaterdag. Donetsk is vrijdag geannexeerd door Rusland in de nasleep van een betwist referendum. De regering in Kiev en zijn internationale bondgenoten blijven Donetsk als Oekraïens grondgebied beschouwen. “Het Oekraïense leger heeft en zal altijd de beslissende stem hebben in huidige en toekomstige referenda”, zo tweette het ministerie nog.

Eerder had het leger gemeld dat de Oekraïense troepen 5.000 tot 5.500 Russische soldaten hadden omsingeld in de stad. “De Russen zijn omsingeld”, klonk het.

“Drie opties”

Volgens Serhi Hajdaj, gouverneur van de naburige regio Loegansk “hebben de bezetters aan hun oversten de mogelijkheid gevraagd om er weg te geraken”, maar dat zou afgewezen zijn. “Ze hebben nu drie opties: of ze breken uit. Of ze graven zich in. Of ze sterven allemaal samen. Ze zijn met ongeveer 5.000, maar er is geen exact aantal.”

Een onderschept telefoontje van een Russische soldaat in de stad aan zijn vrouw toont de ernst van hun situatie aan. “We zijn omsingeld, we zijn genaaid”, klinkt het. “Ik bel om afscheid te nemen.”

Grote nederlaag voor Poetin

Volgens Hajdaj is het de eerste keer tijdens het conflict dat er zo’n groot aantal Russische soldaten omsingeld is geraakt. Bijna alle toegangswegen zijn afgesloten, klinkt het. Verschillende westerse militaire experts gaan ervan uit dat de stad de komende dagen volledig bevrijd zal worden. Dat zou neerkomen op een grote nederlaag voor de Russische president Vladimir Poetin.

“Zorgelijk”

De pro-Russische separatistenleider in Donetsk, Denis Poesjilin, zei vrijdag al dat de situatie in Lyman “zorgelijk” was geworden. Hij was toen al bang de stad te verliezen aan de Oekraïense troepen, die de stad “gedeeltelijk omcirkeld” hebben.

Volgens Poesjilin was de aanval puur bedoeld om de “historische” dag te overschaduwen waarop president Poetin in Moskou de formele annexatie van vier Oekraïense regio’s aankondigde.